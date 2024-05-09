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HABER
Yayın Tarihi: 9 Mayıs 2024 15:04
 ~ Son Güncelleme: 9 Mayıs 2024 15:04
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Ülke genelinde toz taşınımı bekleniyor

Yurttaşların hava kalitesinde azalma, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ülke genelinde toz taşınımı bekleniyor
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan açıklamaya göre, yarın (10 Mayıs) Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da, cumartesi günü ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması beklenen toz taşınımının pazar sabah saatlerinden itibaren yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

Toz taşınımının Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'da orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, diğer yerlerde hafif, zaman zaman orta kuvvette olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Toz taşınımı ya da çöl tuzu

Toz taşınımı, genellikle havada bulunan ince partiküllerin (çöl tozlarının) hareket etmesi veya taşınması süreci. Bu partiküller genellikle toprak, kum, kül, duman, polen, endüstriyel atıklar veya diğer maddelerden oluşabilir. Toz taşınımı, rüzgâr, araç trafiği, inşaat faaliyetleri, tarım faaliyetleri, toprak erozyonu veya doğal afetler gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir.

Dünyadaki başlıca toz kaynak alanları Afrika (Sahra çölü), Arabistan Yarımadası, Asya (Gobi ve Taklamakan), Güney Amerika ile Avustralya’da bulunan çöllerdir. Toz taşınımı, hava kalitesini olumsuz etkileyebilir ve solunum yolu rahatsızlıklarına, göz tahrişine veya alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Ayrıca, tozlar atmosferik koşulları etkileyerek gökyüzünü puslu yapabilirler.

Bu nedenle, toz taşınımının kontrol altına alınması ve azaltılması önemlidir, çünkü sağlık üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir ve çevresel etkiyi artırabilir. (TY)

toz taşınımı çöl tuzu mgm
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