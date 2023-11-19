Ülke genelinde sıcaklıklar düştü, kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar 6-10 derece düştü. Yılın ilk karının yağdığı bazı kentlerde, yerleşim yerlerine ulaşım sağlanamadı ve yollar trafiğe kapandı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, sabah saatlerinde İstanbul’da kar yağışı başladı. Çatalca'da saat 06.00 sıralarında etkili olan kar nedeniyle TEM otoyolunun bir kısmı ve yol kenarındaki yeşil alan karla kaplandı.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde etkili olan kara karşı trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Bursa

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Bursa-Uludağ'da da kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının en yüksek -2, en düşük ise -12 derece hissedildiği kayak merkezinde, pistlerdeki kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.





Kocaeli

Kocaeli'deki Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'ye kar yağdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldığını duyurdu.

Kütahya

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan karayolu, kar yağışı nedeniyle ağır araç trafiğine kapatıldı.





Trabzon ve Rize

Rize ve Trabzon'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar nedeniyle ise 14 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.



Rize'nin yüksek kesimlerindeki yağışın ardından, İkizdere ve Çamlıhemşin ilçelerine bağlı bazı köylere ulaşım sağlanamadı.

Kars

Kars’ta dün geceden (18 Kasım) beri aralıklarla devam kar, yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.



Beyaza bürünen Dağpınar arazisindeki besiciler, küçükbaş hayvanlarını karlar arasında otlatmaya çalıştı. Besiciler verim için sürülerini karın az yağdığı meralara doğru götürdü. (TY)