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Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2025 16:46
 ~ Son Güncelleme: 23 Temmuz 2025 17:03
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Ülke genelinde ‘sıcak hava’ manzaraları

Termometreler Ankara’da 37, İstanbul’da 36, İzmir ve Antalya’da 40, Diyarbakır’da ise 45 dereceyi gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ülke genelinde ‘sıcak hava’ manzaraları
Kapadokya'da bakıcısının "suladığı" bir at, Fotoğraflar: AA

Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak ve kuru "fön rüzgârları" bu hafta etkisini gösteriyor.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyredeceğini açıkladı.

Termometreler Ankara’da 37, İstanbul’da 36, İzmir ve Antalya’da 40, Diyarbakır’da ise 45 dereceyi gösterdi.

İşte, Türkiye’nin farklı kentlerinden yurttaşların ve hayvanların sıcaklarla baş etme yöntemleri…

Görseli Büyüt
İstanbul'da denize giren bir yurttaş.
İstanbul'da denize giren bir yurttaş.
Görseli Büyüt
İstanbul'da denize giren çocuklar ve gençler.
İstanbul'da denize giren çocuklar ve gençler.
Görseli Büyüt
İzmir'de hortumla kendini serinletmeye çalışan bir yurttaş.
İzmir'de hortumla kendini serinletmeye çalışan bir yurttaş.
Görseli Büyüt
Ankara'da güneşten defterle korunmaya çalışan bir yurttaş.
Ankara'da güneşten defterle korunmaya çalışan bir yurttaş.
Görseli Büyüt
Ankara'da su içmeye çalışan güvercinler.
Ankara'da su içmeye çalışan güvercinler.
Görseli Büyüt
Muğla'da suya giren yurttaşlar.
Muğla'da suya giren yurttaşlar.
Görseli Büyüt
Trabzon'da şemsiye ile güneşten korunmaya çalışan bir yurttaş.
Trabzon'da şemsiye ile güneşten korunmaya çalışan bir yurttaş.
Görseli Büyüt
Kocaeli'de su içmeye çalışan güvercinler.
Kocaeli'de su içmeye çalışan güvercinler.
Görseli Büyüt
Adıyaman'da çeşmeden su içen genç bir erkek.
Adıyaman'da çeşmeden su içen genç bir erkek.

(TY)

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İstanbul
aşırı sıcaklar iklim krizi foto galeri
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