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Ülke genelinde ‘sıcak hava’ manzaraları
Termometreler Ankara’da 37, İstanbul’da 36, İzmir ve Antalya’da 40, Diyarbakır’da ise 45 dereceyi gösterdi.
Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak ve kuru "fön rüzgârları" bu hafta etkisini gösteriyor.
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyredeceğini açıkladı.
Termometreler Ankara’da 37, İstanbul’da 36, İzmir ve Antalya’da 40, Diyarbakır’da ise 45 dereceyi gösterdi.
İşte, Türkiye’nin farklı kentlerinden yurttaşların ve hayvanların sıcaklarla baş etme yöntemleri…
(TY)
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