“Ülke genelinde 44 bin ‘hayalet seçmen’ vardı”

İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi, “Seçim İhlalleri Gözlem Raporu”nu bugün açıkladı.

Raporda, 31 Mart yerel seçimi öncesinde ve sonrasında meydana gelen ihlaller yer alıyor.

Raporda öne çıkan ihlaller şöyle:

Usulsüz seçmen iddiaları: Kaydırılan seçmenlerin çoğunun genç, erkek ve asker olduğu, kütüklerinin oy kullandıkları yerlerde olmadığı ve toplu şekilde oy kullanmaya getirildikleri seçim günü gözlendi. Ülke genelinde “hayalet seçmen” olarak nitelendirilen seçmen sayısı yaklaşık 44 bindir.

Partilerin seçim çalışmalarına müdahaleler: Seçim öncesinde ve sonrasında seçime giren pek çok partinin seçim büro/araçlarına, adaylarına, çalışanlarına saldırı gerçekleştirildi. Van’da başlayan ve pek çok ile yayılan protestolarda çok sayıda kişi işkenceyle gözaltına alındı. İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde avukatların yapmak istedikleri açıklamaya polis saldırısı oldu ve 14 avukat gözaltına alındı. Seçim sonrası yaşanan protestolarda gözaltına alınan kişi sayısı binden fazla.

Seçim güvenliği ihlalleri: Seçim öncesi muhtar adayları arasında başlayan adaylık tartışmalarında hayatını kaybedenler oldu. Aralarında polislerin de olduğu pek çok kişi de yaralandı. Seçim günü Diyarbakır’da yaşanan kavgayı ayırmak isteyen Dem Partili sandık görevlisi Emin Çelik vurularak hayatını kaybetti.

Usule aykırı ve mükerrer oy kullanma: Türkiye’nin değişik illerinde toplu oy kullanma, oy yakma, oy kullanırken sandıktan fotoğraf çekilmesi, mükerrer oy kullanılması gibi pek çok usulsüzlük yaşandı. Seçmen kütükleri ile ilgili hatalar, hileler konusunda muhalefet partilerinin yapmış olduğu şikayetlerin önemli bir çoğunluğu YSK tarafından kabul edilmedi.