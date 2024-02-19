Ulaş Bardakçı mezarı başında anıldı

Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi’nin (THKP-C) kurucu önderlerinden Ulaş Bardakçı, 19 Şubat 1972’de, İstanbul Arnavutköy’de kuşatıldığı evde polislerle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.

Devrimci Gençlik, Ulaş Bardakçı’nın ölümünün 52. yıldönümünde, Ankara’daki Karşıyaka Mezarlığı’nda anma düzenledi.

Anmada, “Burjuva düzenini yıkacağız! Ulaş’a sözümüz devrim olacak” yazılı pankartla yüründü. Yürüyüşün ardından Ulaş Bardakçı’nın mezarı başında ortak açıklama okundu.

Sendika.Org’un aktardığına göre, açıklamada, “Emperyalizme ve oligarşiye karşı devrimci mücadeleye damgasını vuran THKP-C’nin önder kadrolarından Ulaş Bardakçı tarihin tozlu sayfalarında değil bugün Devrimci Gençliğin yolunu aydınlatarak kavgamızda yaşıyor” denildi.

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Devrimci Gençlik’in açıklamasında, Ulaş Bardakçı’nın yaşam öyküsüne yer verildi:

“Ulaş Bardakçı 1947 yılında Nevşehir’in Hacıbektaş kasabasında doğdu. ODTÜ’de okudu. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Robert Komer’in makam aracının ODTÜ bahçesinde yakılması eylemine katıldı. Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) içindeki tartışmalara aktif biçimde katıldı. Devrimin ancak savaşçı bir partiyle mümkün olabileceğini savundu. THKP-C’nin kuruluşuna katıldı ve parti tezlerinin ortaya çıkmasında etkili oldu. THKP-C’nin ilk silahlı eylemi sayılan Küçükesat Ziraat Bankası soygununa katıldı. İstanbul’da, İsrail başkonsolosu Efraim Elrom’un kaçırılması eyleminde yer aldı. 19 Şubat 1972 sabahı İstanbul’da Arnavutköy’de bulunduğu evin faşizmin kolluk güçlerince kuşatılması sonucu çıkan çatışmada kahramanca direnirken ölümsüzleşti.”

Açıklamada ayrıca, “Bağımsız ve demokratik bir Türkiye için emperyalizme ve faşizme karşı direnen Ulaş Bardakçı, bugün devrimci gençliğin mücadelesinde, AKP’nin neoliberal politikalarına, halkın tüm temel haklarını piyasaya açmasına ve bizleri ölüme sürüklemesine karşı kavgamızda yaşıyor” denildi.

Anma, “Ulaş’a sözümüz devrim olacak” sloganıyla sona erdi.

(VC)