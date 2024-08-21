Ukrayna’da, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetleri yasaklandı

Ukrayna Parlamentosu, Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetlerini yasaklama tasarısını kabul etti.

Parlamento genel kurulunda “Rusya Federasyonu ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere dini kuruluşların Ukrayna topraklarındaki faaliyetlerinin yasaklanması” yasa tasarısının oylaması yapıldı. Tasarı, 322 milletvekilinden 265'nin oyu ile onaylandı.

Ukraynalı yetkililer, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rusya ile savaşta Moskova lehine çalışmalar yürüttüğünü savunuyordu.

Milletvekili Roman Lozynskyi, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bugün, onlarca yıldır dini örgüt maskesi altında saklanan Kremlin'in ajan ağından kaçınılmaz bir temizlik yoluna girdik" dedi.

Ukrayna’da kiliseler

Ukrayna'da bazı din insanları, Moskova kiliselerine karşılık, Kiev Patrikhanesi Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve Ukrayna Bağımsız (Otosefal) Ortodoks Kilisesi'ni kurduklarını ilan etmişti.

Ancak, Ortodoksluk mezhebinde bu yapılanmanın geçerli olabilmesi için bu kiliselerin, Fener Rum Patrikhanesi ya da diğer patrikhanelerin yarısı tarafından tanınması kuralı bulunuyor.

Halkın büyük çoğunluğunun Ortodoks olduğu Ukrayna'da, kiliselerin bir kısmı Moskova Patrikhanesi'nin, bir kısmı da Kiev Patrikhanesi'nin kontrolünde yer alıyordu. Bazı kiliseler de Ukrayna Bağımsız Ortodoks Kilisesi'ne aitti.