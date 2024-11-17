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DÜNYA
Yayın Tarihi: 17 Kasım 2024 12:30
 ~ Son Güncelleme: 17 Kasım 2024 12:56
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Ukrayna: Rusya, ülkeye en yoğun hava saldırılarından birini başlattı

Ukraynalı yetkililer, başkent Kiev başta olmak üzere Dnipro, Zaporijya, Kriviy Rig kentlerinde patlamaların meydana geldiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ukrayna: Rusya, ülkeye en yoğun hava saldırılarından birini başlattı
Fotoğraf: Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi/Telegram

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ordusunun gece ve sabah saatlerinde ülkesinin tüm bölgelerine 120 füze ve 90 insansız hava aracı (İHA) kullanarak yoğun saldırı düzenlediğini açıkladı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Rusya ordusunun saldırıda çeşitli model İHA'lar ve "Tsirkon", "İskender", "Kinjal" model seyir, balistik ve aerobalistik füzeler kullandığını aktaran Zelenskiy, "Toplamda 120 civarında füze ve 90 İHA kullanıldı. Hava savunma güçlerimizce 140'tan fazla hava hedefi imha edildi." ifadesini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise Rusya saldırısının, Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kısa süre önce telefondan arayanlara bir yanıt olduğunu savunarak, "Barışa, yatıştırma yoluyla değil güç yoluyla ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’nın resmi haber ajansı Sputnik’in aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna destek sağlayan enerji tesislerini, bir askeri havaalanını ve insansız hava aracı üretim tesislerinin aralarında bulunduğu 165 noktayı hedef aldıklarını açıkladı.  

Çok sayıda kentte patlama yaşandı

Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri Komutanlığı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada da Rusya ordusunun ülkenin birçok bölgesine füze ve İHA fırlattığı bildirildi.

Yetkililer, Ukrayna'nın birçok kentinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini, başkent Kiev başta olmak üzere Dnipro, Zaporijya, Kriviy Rig kentlerinde patlamaların meydana geldiğini duyurdu.

Mıkolayiv kentine düzenlenen İHA saldırısı sonucu 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

“Rusya, enerji altyapısını hedef alıyor”

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığını belirtti.

Ülkesinin enerji altyapısına yoğun hava saldırılarının düzenlendiğini kaydeden Galuşçenko, "Düşman, Ukrayna genelindeki elektrik üretim ve iletim tesislerine saldırıyor" ifadesini kullandı.

Galuşçenko, ülkede elektrik kesintilerinin meydana geldiğini bildirdi.

Ukrayna Hava Savunma Kuvvetlerine göre saldırılar devam ediyor.

Sayılarla Ukrayna-Rusya Savaşı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 24 Şubat 2022’nin sabahında duyurduğu "özel operasyon"nun başlamasıyla Rusya ordusu, Ukrayna topraklarına girdi. Geride kalan iki yıl içinde savaş, yüz binlerce kişinin hayatına mal oldu, milyonlarca kişiyi de mülteci ve sığınmacı durumuna düşürdü.

Ukrayna makamlarına göre, ülke topraklarının yüzde 26'sı hala Rusya'nın kontrolünde bulunuyor. Askeri ve sivil kayıplara ilişkin her iki taraf da net sayı veremiyor. Ukrayna, savaş boyunca ölen Rusyalı asker sayısının 407 binden fazla olduğunu ileri sürüyor. Rusya'nın iddiasına göre, savaşın başından bu yana Ukrayna ordusu saflarında toplam ölü ve yaralı sayısı 383 bini aştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin verilerine göre, savaşın başlamasından bu yana 10 bin 65 sivil hayatını kaybetti, 18 bin 679 sivil yaralandı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin verilerine göre, 6 milyon 479 bin 700 Ukraynalı, savaş nedeniyle hala yurt dışında bulunuyor. Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, Ekim 2023 sonu itibarıyla AB ülkelerinde 4 milyon 24 bin Ukraynalıya geçici koruma statüsü verildi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
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1 Kasım 2024
/haber/sergey-lavrov-turkiye-ukrayna-ya-rus-askerlerini-oldurmesi-icin-silah-satarken-nasil-arabulucu-olacak-301345
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/haber/bm-genel-sekreteri-guterres-gazze-de-lubnan-da-ukrayna-da-sudan-da-derhal-baris-istedi-301080
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/yazi/bir-insan-savas-bolgesinde-neden-yasar-ve-yazar-300310
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/yazi/baris-icin-daha-kac-hayatini-kaybeden-asker-fotografi-cekmem-gerekiyor-299004
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/haber/bm-ukrayna-daki-savas-sinirlarinin-cok-otesini-etkiliyor-296635
ZAPORİJYA NOTLARI
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