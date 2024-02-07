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DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Şubat 2024 14:43
 ~ Son Güncelleme: 7 Şubat 2024 14:43
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Ukrayna: Rusya, Kiev’e füze saldırısı düzenledi

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, füze saldırıları sonucunda dört kişinin öldüğünü, en az 35 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ukrayna: Rusya, Kiev’e füze saldırısı düzenledi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ukrayna, Rusya'nın Kiev, Mikolayiv, Harkiv, Dnipropetrovsk ve Lviv bölgelerine yoğun füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, idarenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hava saldırı alarmının yaklaşık üç saat sürdüğünü söyleyerek Rusya ordusunun saldırıda X-101/Х-555/Х-55 seyir füzelerini kullandığını aktardı.

Üçüncü saldırı

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Popko, “İlk belirlemelere göre, füze saldırısı sonucunda Golosiyiv ilçesinde çok katlı konut binasında ve servis istasyonunda yangın çıktı. Otomobiller yandı, elektrik hatları hasar gördü,” dedi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da Rusya'nın başkente düzenlediği füze saldırılarında en az dokuz kişinin yaralandığını duyurdu.

Öte yandan, Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, 20 evin ve doğal gaz hattının, konut olmayan binaların ve iletişim hatlarının hasar gördüğünü söyledi.

Saldırı, Rusya'nın sene başından bu yana Kiev'e düzenlediği üçüncü füze saldırısı. (TY)

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