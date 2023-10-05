Ukrayna: Rusya, Kharkiv’de sivil tesisi vurdu, 50 kişi öldü

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, Rusya güçlerinin Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Kharkiv Oblastı'nın Hroza köyünde bir bakkal ve kafeyi vurarak en az 50 kişiyi öldürdüğünü açıkladı. Ölenler arasında altı yaşında bir çocuk da bulunuyor.

Vali Oleh Syniehubov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırıda biri çocuk altı kişinin de yaralandığını söyledi.

Kurtarma operasyonu devam ettiği için ölü sayısının artabileceği belirtildi.

Zelenski: Kasıtlı bir terör eylemi

The Kyiv Independent’te yer alan habere Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski Telegram'dan yaptığı paylaşımda saldırıyı "tamamen kasıtlı bir terör eylemi" olarak nitelendirdi.

“Rus terörü durdurulmalıdır” diyen Zelenski, “Rusya'nın yaptırımları delmesine yardım eden herkes suçludur. Rusya'yı hala destekleyen herkes kötülüğü destekliyor. Rusya'nın bu ve benzeri terör saldırılarına tek bir şey için ihtiyacı var: soykırımcı saldırganlığını tüm dünya için yeni norm haline getirmek” diye konuştu.

Rusya'dan saldırıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Timçenko: 26 bin kayıp var

Öte yandan, Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Leonid Timçenko, bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada ülkede 26 binden fazla kişinin kayıp olarak arandığını söyledi.

Timçenko, kayıplardan 11 bininin sivil, 15 bininin ise asker olduğunu açıkladı.

(NT)