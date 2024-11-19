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DÜNYA
Yayın Tarihi: 19 Kasım 2024 21:09
 ~ Son Güncelleme: 19 Kasım 2024 21:56
2 dk Okuma

KREMLİN "HER ŞEY DEĞİŞİR" DEMİŞTİ

Ukrayna, Rusya içlerine ilk ATACMS füzesini fırlattı

Rusya, Ukrayna’nın ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle Bryansk bölgesini vurmasına tepki gösterdi. Kremlin sözcüsünün "ABD’nin savaşa katılma şeklini kökten değiştireceğini söylediği" olasılık bir gün içinde gerçekleşti. Saldırı Moskova'nın nükleer silah eşiğini düşüren yeni doktriniyle eş zamanlı gerçekleşti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ukrayna, Rusya içlerine ilk ATACMS füzesini fırlattı
ABD yapımı ATACMS füze sistemleri fırlatma esnasında/Kore Silahlı Kuvvetleri

Rusya Savunma Bakanlığı, salı günü Ukrayna’nın ABD yapımı 6 ATACMS uzun menzilli füzesini Batı Bryansk bölgesine fırlattığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, “Düşman, gece saat 3.25’te Bryansk bölgesindeki bir tesise altı balistik füzeyle saldırı düzenledi. Doğrulanan verilere göre, Amerikan yapımı ATACMS operasyonel-taktik füzeleri kullanıldı.” dedi.

Rusya, ATACMS saldırısı öncesi, konvansiyonel saldırıları da nükleer karşılık kapsamına aldığını duyurmuştu

Saldırı, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya, uzun menzilli NATO füzelerini kullanma izni verdiği haberlerinin duyurulmasının ertesi günü gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de saldırıdan hemen önce Rusya nükleer doktrininde değişikliğe gittiklerini ve yalnızca nükleer silahlarla gerçekleştirilen saldırıların vuku bulması halinde değil, "Rusya'nın bütünlüğünü tehlikeye düşüren İHA, füze ve hava kuvvetleri saldırıları gibi konvansiyonel saldırılar[ın] da nükleer karşılık görebileceğini" duyurmuştu.

Saldırıda ne oldu?

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin beş füzeyi seyir halindeyken vurduğunu, bir füzeninse bir askeri tesisi vurduğunu ve hasara yol açtığını bildirdi.  Bakanlığın açıklamasına göre, füzenin parçalarının düştüğü yerlerde çıkan yangın hızla söndürüldü ve herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar olmadı.

Rusya, ABD’nin bu tür saldırılara onay vermesini "sorumsuzluk" olarak nitelendi ve Rusya'nın saldırıya karşılık vereceği konusunda uyarıda bulundu.

Peskov ne demişti?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, pazartesi günü başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamalarda ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli silahlarla Rus topraklarını vurması için izin vermesinin "gerginlikte yeni bir aşama" olduğunu belirterek, "Bu, onların (Amerikalıların) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor." demişti.

Kremlin: "Kiev'in ABD füzelerini Rusya'ya karşı kullanması her şeyi değiştirir"
"GERGİNLİKTE YENİ AŞAMA"
Kremlin: "Kiev'in ABD füzelerini Rusya'ya karşı kullanması her şeyi değiştirir"
18 Kasım 2024

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuda daha önce açıklama yaptığına dikkati çekerek, "Bu açıklamaları[n] tekrardan gözden geçir[ilmesini] tavsiye [etmişti]."

(AEK)

Haber Yeri
Moskova
rusya-ukrayna savaşı ATACMS uzun menzilli ABD füzeleri
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