Ukrayna Rusya bombardıman uçaklarının üçte birini yok ettiğini ileri sürdü

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) geçtiğimiz pazar, Rusya'nın Ukrayna'dan ve birbirlerinden binlerce kilometre uzaklıktaki farklı havaalanlarını hedef alan eşgüdümlü bir silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında Rusya'nın stratejik bombardıman uçaklarının üçte birinden fazlasının vurulduğunu bildirdi.

Euronews'un haberine göre halen aralarında A-50, Tu-95 ve Tu-22 M3'lerin de bulunduğu 40'ı aşkın Rusya uçağının vurulduğu ve toplamda 6 milyar euroyu aşan zarara yol açıldığı ileri sürülüyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy "Örümcek Ağı Operasyonu" adı verilen harekatı Kiev'in tek başına başardığını ve kesinlikle mükemmel bir şekilde sonuçlandığını" söyledi.

Zelenskiy harekatta her biri kendi pilotuna sahip 117 insansız hava aracının kullanıldığını açıkladı.

"Harekatın merkezi Rusya içindeydi"

Zelenskiy Telegram'daki bir paylaşımında , "En ilginç şey - ve bunu artık açıkça söyleyebiliriz - Rusya topraklarındaki operasyonumuzun 'ofisinin' Rusya FSB'sinin (Federal Güvenlik Servisi) hemen yanında, onların bölgelerinden birinde yer almasıydı," dedi.

Bu son saldırıyla Rusya'nın güvenlik servislerine büyük bir darbe vurulduğunu iddia eden Zelenskiy, Ukrayna'nın yalnızca operasyonu yürütmeyi değil, aynı zamanda operasyona katılan kişileri de güvenli bir şekilde geri çekmeyi de başardığını bildirdi.

Operasyon kapsamında "Rusya'nın farklı bölgelerinde -üç zaman diliminde"- faaliyet gösterildiği de aktarıldı.

"En uzun menzilli operasyonumuz. Operasyonun hazırlanmasında görev alan insanlarımız zamanında Rus topraklarından çekildi," diyen Zelenskiy, "planlamanın başlangıcından etkili uygulamaya kadar [Kiev'in] operasyonunun bir yıl altı ay dokuz gün" sürdüğünü söyledi.

Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı General Vasyl Malyuk'a teşekkür eden Zelenskiy, kendisinden operasyonun ayrıntılarını ve sonuçlarını kamuoyuna açıklamasını istedi.

"Elbette şu anda her şey açıklanamaz ancak bunlar şüphesiz tarih kitaplarında yer alacak Ukrayna eylemleri," diye ekledi.

"Ukrayna kendini savunuyor ve haklı olarak Rusya'nın bu savaşı sona erdirme ihtiyacını hissetmesi için her şeyi yapıyoruz. Bu savaşı Rusya başlattı, Rusya bitirmeli."

Operasyon konusunda neler biliniyor?

Ukrayna yayın organları SBU kaynaklarına dayanarak operasyonun nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin haberler paylaştı.

Bu haberlere göre, opearsyonda kullanılan birinci şahıs görüşlü (FPV) insansız hava araçları Rusya'nın derinliklerine gizlice sokuldu ve kamyonlarla taşınan seyyar kütük kabinlere gizlendi.

Saldırı anında kabinlerin çatıları uzaktan açılarak silahlı insansız hava araçları (SİHA'lar)Rusya'nın askeri bombardıman uçaklarına saldırmaya başladı.

Rusya'nın Irkutsk Valisi Igor Kobzev, Sibirya'nın Sredniy kentindeki bir askeri üsse saldıran SİHA'ların bir kamyonun içinden fırlatıldığını doğruladı. Telegram'daki paylaşımında Kobzev, fırlatma alanında güvenliğinin sağlandığını ve insan yaşamına yönelik başkaca tehdit olmadığını söyledi.

Rusya'daki yayın organları öteki saldırıların da benzer biçimde, kamyonların arkasından çıkan dronlarla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Rus medyasında yaygın olarak paylaşılan sosyal medya görüntülerinde, SİHA'ların konteynırların içinden yükseldiği ve panellerin yola atıldığı görülüyor. Bir videoda da SİHA'ları durdurmak amacıyla bir kamyona tırmanan kişiler olduğu görülüyor.

Ukrayna Güvenlik Servisi Örümcek Ağı Operasyonu'nun planlama sürecinin bir kanıtı olarak Telegram'da SBU Başkanı General Malyuk'un Rus bombardıman uçaklarının ve havaalanlarının resimlerine bakarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Rusya'nın nükleer misilleme olasılığı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kasım 2024'te nükleer silah kullanımına ilişkin doktrini güncelledi. Yeni doktrine göre, nükleer olmayan bir devletten gelen saldırı, eğer bir nükleer güç tarafından destekleniyorsa, Rusya'ya karşı ortak bir saldırı olarak değerlendirilecek. Ayrıca, Rusya'nın egemenliğine yönelik kritik bir tehdit durumunda nükleer silah kullanabileceği belirtiliyor

Bu bağlamda, Ukrayna'nın Batı'dan aldığı uzun menzilli füzeleri Rus topraklarındaki hedefleri vurmak için kullanması, Rusya tarafından nükleer bir yanıt gerektirebilecek bir tehdit olarak algılanabilir. Ancak, Rusya'nın nükleer silahları bir caydırıcılık aracı olarak gördüğü ve kullanımının son çare olduğu da vurgulanıyor.

Ukrayna'nın gerçekleştirdiği son Örümcek Ağı Operasyonu, Ukrayna'nın askeri kapasitesini ve stratejik planlama yeteneğini gösteren önemli bir başarıyla Rusya'nın stratejik hava gücüne ciddi bir darbe vurmuş olsa da, bunun doğrudan bir nükleer tehdit oluşturduğu söylenemiyor. Ancak, Rusya'nın nükleer doktrinindeki güncellemeler ve Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı askeri destek, nükleer tırmanma riskini artırıyor. Bu nedenle, taraflar arasındaki gerilimin dikkatle izlenmesi ve diplomatik çözümlerin ön planda tutulması büyük önem taşıyor.

(AEK)