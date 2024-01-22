Ukrayna ordusu Donetsk’i vurdu, Kremlin saldırıyı kınadı

Ukrayna ordusu, 2022’de Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk kentine dün (21 Ocak) saldırı düzenlendi.

Donetsk bölgesinin lideri Denis Puşilin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun kentteki pazar yerine düzenlediği saldırıda 25 kişinin öldüğünü, en az 20 kişini de yaralandığını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, tüm sorumlu hükümetler ve uluslararası kuruluşlara bu saldırıyı kınama çağrısı yaptı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırıyı ‘korkunç terör eylemi’ olarak nitelendirdi ve ‘şiddetle’ kınadı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimi yarışını kazanması durumunda, Ukrayna meselesini 24 saat içinde çözebileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, “Bunun ne şekilde mümkün olabileceği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Trump ile bu konuda herhangi bir etkileşim olmadı” diye konuştu.

(VC)