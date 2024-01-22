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DÜNYA
Yayın Tarihi: 22 Ocak 2024 14:50
 ~ Son Güncelleme: 22 Ocak 2024 14:57
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Ukrayna ordusu Donetsk’i vurdu, Kremlin saldırıyı kınadı

Rusya’nın ilhak ettiği Donetsk'e Ukrayna ordusunca düzenlenen saldırıda en az 25 kişi hayatını kaybetti, Moskova saldırıyı ‘terör eylemi’ olarak nitelendirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ukrayna ordusu Donetsk’i vurdu, Kremlin saldırıyı kınadı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ukrayna ordusu, 2022’de Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk kentine dün (21 Ocak) saldırı düzenlendi.

Donetsk bölgesinin lideri Denis Puşilin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun kentteki pazar yerine düzenlediği saldırıda 25 kişinin öldüğünü, en az 20 kişini de yaralandığını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, tüm sorumlu hükümetler ve uluslararası kuruluşlara bu saldırıyı kınama çağrısı yaptı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırıyı ‘korkunç terör eylemi’ olarak nitelendirdi ve ‘şiddetle’ kınadı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimi yarışını kazanması durumunda, Ukrayna meselesini 24 saat içinde çözebileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, “Bunun ne şekilde mümkün olabileceği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Trump ile bu konuda herhangi bir etkileşim olmadı” diye konuştu.

(VC)

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4 Ekim 2022
/haber/rusya-meclisi-ukrayna-topraklarinin-ilhakini-onayladi-268030
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/haber/zelenski-den-sivillere-donetsk-ten-ayrilma-cagrisi-265233
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