Ukrayna işgalini protesto eden gazeteciye 8 buçuk yıl hapis

Rusya’da Moskova'nın Basmanny Bölge Mahkemesi, gazeteci Marina Ovsyannikova'ya devlet kanalı Channel One'da yapımcı olarak çalışırken Kremlin yakınlarında yaptığı savaş karşıtı eylem nedeniyle Rusya ordusu hakkında "yanlış bilgi" yayma iddiasıyla sekiz buçuk yıl hapis cezası verdi.

The Moscow Times’a göre mahkeme, halen yurtdışında yaşayan Ovsyannikova'nın dört yıl boyunca web sitesi ve sosyal medya hesabı açmasını da yasakladı.

Ovsyannikova: Sözlerimin hiçbirinden vazgeçmiyorum

Gazeteci Ovsyannikova, Telegram'da yayımladığı mesajda mahkeme kararını "saçma ve siyasi amaçlı" olarak yorumlayarak kınadı ve "Sözlerimin hiçbirinden vazgeçmiyorum" dedi.

Savcılık, Ovsyannikova'nın "toplumsal gerilimi körüklemek" suçundan dokuz buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Ovsyannikova, Mart 2022'de o sırada yapımcı olarak çalıştığı devlet kanalı Channel One'da yayınlanan bir haber programı sırasında savaş karşıtı bir pankart açmasıyla Rusya'da ve yurtdışında tanınmıştı.

“Ukrayna'da daha kaç çocuk ölmeli?"

Ovysannikova, Ağustos 2022'de Kremlin yakınlarında üzerinde "Durmadan önce [Ukrayna'da] daha kaç çocuk ölmeli?" yazan bir poster asmasının ardından Rusya silahlı kuvvetleri hakkında "yanlış bilgi" yaydığı gerekçesiyle ev hapsine alınmıştı.

Aldığı ceza sonrası ülkeyi terk eden Ovysannikova, Rusya'nın federal arananlar listesine alınmıştı.

Ovsyannikova, ayrıca savaş zamanında Rusya ordusunu "itibarsızlaştırmak" suçundan üç kez para cezasına çarptırılmıştı.

(NT)