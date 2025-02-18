Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Erdoğan'la görüşüp Riyad'a uçacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve beraberindeki heyet bir günlük resmi ziyaret için 21.08'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Ukrayna Devlet Başkanı, havalimanında yetkililer tarafından karşılandı.

Zelenskiy'nin, yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesi planlanıyor.

Zelenskiy, Ankara'ya 16 Şubat'ta ekonomik iş birliği görüşmeleri için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üzerinden geldi.

AFP'nin haberine göre, Konuk Bevlet Başkanı 19 Kasım'da da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a uçacak.

Zelensky'nin Türkiye ziyareti, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Kremlin'in Washington ile yeniden bağ kurma çabaları kapsamında Riyad'da ABD yetkilileriyle bir araya gelişiyle eş zamanlı gerçekleşiyor.

ABD ve Rusya diplomatları iki ülke liderleri arasında bir zirve hazırlığı için zemin yokluyor. Ukrayna'daki savaşın dolaysız tarafı olan Avrupa ve Kiev ise, iki süper gücün savaşı, kendilerinin söz hakkı olmaksızın bitirmeye çalışacaklarından kaygı duyuyor.

Zelenskiy'nin tepkisi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'yı görüşmelerden dışlayarak ayrı bir barış anlaşması müzakere etme girişimleri konusundan duyduğu önemli kaygıları olduğunu dile getirmişti. Zelenskiy, Ukrayna'nın doğrudan katılımı olmadan yapılan herhangi bir anlaşmanın kabul edilemez olduğunu ve başarılı olma ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı. Zelenskiy, Ukrayna'nın, ulusun egemenliği ve güvenliğinin yeterince ele alınmasını sağlamak için herhangi bir barış müzakeresinde aktif bir katılımcı olması gerektiğinde ısrar ediyor.



Trump'ın Putin'e yaptığı çağrıya yanıt olarak Zelenskiy, Rus liderin niyetlerine güvenilmemesi konusunda uyardı ve yerine getirilmemiş vaatler ve saldırgan eylemler geçmişine dikkat çekti. Trump'a, Putin'in barış girişimlerinin aldatıcı olabileceğini ve durumu Rusya'nın lehine manipüle etmeyi amaçladığını iletti. Zelenskyy, Rus saldırganlığına etkili bir şekilde karşı koymak ve sürdürülebilir bir barışa ulaşmak için Ukrayna, ABD ve Avrupa müttefiklerini içeren birleşik bir yaklaşımın gerekliliğinin altını çizdi.

Ayrıca Zelenskiy, kıtanın olası Rus yayılmacılığına karşı savunma yeteneklerini güçlendirmek için ABD desteğinden bağımsız bir Avrupa askeri gücünün oluşturulmasını savundu. Bu öneri, Avrupa'nın güvenlik açısından dış güçlere bağımlılığı konusundaki kaygıları ve daha sağlam ve kendi kendine yeten bir Avrupa savunma yaklaşımı arzusuyla örtüşüyor.

Genel olarak Zelenskiy, herhangi bir barış çabasının Ukrayna'yı müzakerelerin merkezi bir tarafı olarak içermesi gerektiği görüşünü savunuyor ve Ukrayna'yı marjinalize eden ya da çatışmanın temel nedenlerine odaklanmayı gözardı eden girişimlere yönelik olarak temkinli bir tutumda ısrar ediyor.