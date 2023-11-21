Uğur ve Ahmet Kaymaz katledilmelerinin 19. yılında anıldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 21 Kasım 2004’te evlerinin önünde katledilen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz ile babası Ahmet Kaymaz, ölümlerinin 19. yılında Pirîketa (Atatürk) mahallesindeki kabirleri başında anıldı.

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Anmaya, Kaymaz ailesi fertlerinin yanı sıra Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Mezarlarına saldırı

MA’nın haberine göre, anma, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde yaşamını yitirenler anısına yapılan saygı duruşuyla başladı. HEDEP Kızıltepe İlçe Eşbaşkanı Aysel Ayav, Uğur ile babasının katledilmelerinin yıl dönümünde mezarlarına saldırı yapıldığını hatırlattı, mezarlığa saldırıda bulunan zihniyete karşı mücadele edeceklerini söyledi.

“Failler korundu, ödüllendirildi”

HEDEP Mardin Milletvekili Beritan Güneş, Uğur Kaymaz katledildiğinde yanına silah bırakılarak, “terörist” olarak suçlandığını söyledi.

Aradan geçen sürede faillerin korunduğunu ve ödüllendirildiğini söyleyen Güneş, “Uğur’u hafızalarımızdan silmek istediler. Kayyım Uğur’un heykelini yıkarak parktan adını sildi. Ancak ne yaparsanız yapın Uğur, Ahmet, Ceylan, Cemile unutulmayacak. Uğur’un ardından insan hakları yok sayıldı. Kürt çocuklarının en temel hakkı olan yaşam hakkı ihlal ediliyor. Kürt çocukları anadilinde eğitim alamıyor ve Kürt çocukları hala zırhlı araçlarla katlediliyor. Onlar mücadele gerekçemiz olacaklar” dedi.

“Devlet bu ‘imtihandan’ geçemedi”

HEDEP Mardin İl Eşbaşkanı Alaaddin Turan, “12 yaşında 13 kurşunla katledilen Uğur’un dünyada örneği yok” diyerek, mezar taşlarının tahrip edilmesine tepki gösterdi.

HEDEP Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, Uğur Kaymaz’ın devlet için “imtihan olduğunu” ancak devletin bu “imtihandan geçmediğini” söyledi, korunan faillerin kamu vicdanında cezalandırıldığını vurguladı.

“Ölülerimizden de mi korkuyorlar?”

Anne Makbule Kaymaz da “12 yaşında bir çocuk ‘terörist’ olamaz. 3 defadır mezar taşımız kırılıyor. Ölülerimizden de mi korkuyorlar? Ne istiyorlar? Yaşadığım müddetçe onları unutmayacağım” dedi.

Öldürülen çocukların faili: Cezasızlık kültürü

Konuşmaların ardından Uğur ve babası Ahmet Kaymaz'ın mezarlarına karanfil bırakıldı.

Ne olmuştu? 12 yaşındaki Uğur kaymaz ve babası Ahmet Kaymaz, 21 Kasım 2004’te evlerinin önünde “açılan ateş sonucu öldürüldü. Dört polise dava açıldı. Dava güvenlik gerekçesiyle Temmuz 2005’te Mardin Ağır Ceza Mahkemesi’nden Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi’ne alındı. Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi 2007’de “Meşru müdafaada bulundukları” gerekçesiyle tüm polislerin beraatına karar verdi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi Haziran 2009’da mahkemenin beraat kararını oybirliğiyle onadı. İç hukuk yollarının tükenmesinin ardından, Kaymaz ailesinin avukatları davayı AİHM’e taşıdı. 2014 yılının şubat ayında kararını veren AİHM, Uğur Kaymaz ve babasının öldürülmesine ilişkin “Yaşam haklarının ihlal edildiği” yönünde karar vererek Türkiye’yi toplam 70 bin Euro maddi, 70 bin Euro manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Bunun üstüne Kaymaz Ailesi’nin avukatları yargılamanın yenilenmesini talep etti. Ancak Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi bu talebi gerekçe sunmadan Mart 2015’te reddetti. Uğur Kaymaz’ın annesi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile işten çıkartılanlar arasında yer aldı. Mardin Kızıltepe’ye atanan kayyum belediyesi ilçede yer alan Uğur Kaymaz heykelini Haziran 2017’de kaldırdı.

(AS)