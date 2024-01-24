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Yayın Tarihi: 24 Ocak 2024 17:48
 ~ Son Güncelleme: 24 Ocak 2024 18:04
2 dk Okuma

Uğur Mumcu öldürülüşünün 31. yıldönümünde anıldı

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, öldürülüşünün 31’inci yılında, bombalı saldırıya uğradığı evinin önünde ve mezarı başında yapılan törenlerle anıldı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Uğur Mumcu öldürülüşünün 31. yıldönümünde anıldı
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, suikast sonucu öldürülmesinin 31. yıldönümünde anıldı.

İlk anma töreni, Mumcu’nun 24 Ocak 1993’te bombalı saldırıya uğradığı Ankara, Çankaya’daki evinin önünde yapıldı. Yurttaşlar, buradaki Faili Meçhuller Anıtı’na karanfil bıraktı, mum yaktı.

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Anadolu Ajansı'nun haberine göre, anma törenine, Mumcu ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Etimesgut Belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu ile CHP’li bazı milletvekillerinin de arasında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Özel, tören öncesinde Mumcu’nun evinde eşi Güldal Mumcu ve çocuklarıyla görüştü.

Görüşmenin ardından Mumcu ailesi ve Özel, Faili Meçhuller Anıtı’na ve Mumcu’nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bıraktı, mum yaktı.

“Uğur Mumcu 31 yıldır yanan bir mumdur”

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özgür Özel, 31 yıl önce bu sokakta patlayan bombanın “cumhuriyeti cumhuriyet yapan değerlere” saldırdığını söyledi.

Uğur Mumcu’nun cumhuriyet değerlerinin en cesur savunucusu olduğunu ifade eden Özel, Mumcu’nun ülke sınırlarındaki her yere kendi direncini, mücadele azmini ve aydınlanma ışığını taşıdığını söyledi.

“Uğur Mumcu 31 yıldır yanan bir mumdur. Karanlığa karşı yanan bir mumdur” ifadesini kullanan Özel, şöyle devam etti:

“Bu katliamın, bu cinayetin gerçek failleri ortaya çıkarılmadı. Aslında bu cinayet, işlenmeden önce failleri ortada olan bir cinayettir. Uğur Mumcu, Rabıta kitabında kimi yazıyorsa failler onlardır. Papa-Mafya-Ağca kitabında, devlet, mafya ilişkileri ve yurt dışı bağlantılarını nasıl yazıyorsa, fail onlardır. Uğur Mumcu’nun mücadele ettiği devlet içine sızan tarikatlar, failin ta kendisidir. 31 yıldır bu cinayeti işleyenlerin ortaya çıkarılması bekleniyor. Ama birileri diyor ki ‘Bir tuğla çekersek bütün duvar yıkılır, hepimiz altında kalırız.’ Bu ifade derin devleti koruyan ve kayıran bir ifadedir. Gün gelecek o tuğlayı çekeceğiz ve hepsi altında kalacaklar. Bu ülke o günden sonra rahat edecek. Onlar altında kalmadan bu ülkede namuslu, dürüst, Atatürkçü insanlar rahat edemez.”

Mumcu’nun mezarı başında anma töreni

Uğur Mumcu için ikinci anma töreni ise Cebeci Asri Mezarlığı’nda yapıldı. Mumcu’nun mezarı başındaki anma etkinliğine, eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu Aybars, oğlu Özgür Mumcu ve bazı siyasiler ile sevenleri katıldı.

Eşi ve çocukları, Mumcu’nun kabrine kırmızı karanfil bırakıp mum yaktı. Yurttaşlar da Mumcu’yu, kabrine kırmızı karanfiller bırakarak andı.

(VC)

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