Uğur Kurt davasında karar: Sanık polise iyi hal indirimi, 2 yıl 6 ay hapis cezası

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), 14 Mayıs 2014’te Okmeydanı Cemevi’nde polis Sezgin K.’nin açtığı ateş sonucu başından vurularak öldürülen Uğur Kurt davasında "ihlal kararı" vermesi üzerine yeniden görülen davanın karar duruşması görüldü.

İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan polis Sezgin K., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Kurt'un eşi Narin Kurt ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

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Kurt ailesinin avukatlarından Turgut Kazan, "basit taksir" üzerinden hüküm kurulamayacağını belirterek Korkmaz'ın olay anında atış hedefinden sapma olabileceğini öngörmesi gerektiğini söyledi.

Uğur Kurt'un eşi Narin Kurt ise "Suçsuz bir insana rastgele silahla ateş ederek eşimin ölümüne sebep olduğu için adalet istiyorum. Oğlunun acısına dayanamayıp vefat eden kayınpederim ve kayınvalidem ile bir daha babasını göremeyecek oğlum için adalet istiyorum" dedi.

Sanık polis Sezgin Korkmaz ise takdiri mahkemeye bıraktığını, başka bir şey söylemek istemediğini belirtti.

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Sezgin K'nin avukatı ise AYM'nin kararında yeniden bir yargılama yapılamayacağının ifade edildiğini belirtti ve "AYM yetki gaspı yapmıştır. AYM en üst mahkeme olmasını kötüye kullanmıştır. Yerel mahkemenin kararına karışamayacağını düşünüyoruz. Polise para cezası veremezsin demiştir. Bu resmen kürsüye müdahaledir. Müvekkil daha önce verilen kararda para cezasını ödemiştir, eğer farklı bir ceza verilirse ödenen paranın iadesini talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, 2017 yılında verdiği ilk hükmünün AYM'nin hak ihlali kararı kapsamında iptaline hükmetti.

Mahkeme, suç vasfına yönelik karar verme görevinin AYM'ye ait olmadığı ve bu yönde bir hak ihlali kararı vermediğini belirtti.

Heyet, bu gerekçelerle sanık polise "taksirle ölüme neden olma" suçundan AYM kararı gözetilerek önce 3 yıl hapis cezası verdi.

Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını lehine indirim sayan heyet, cezayı 2 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi.

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(RT)