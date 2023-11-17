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Yayın Tarihi: 17 Kasım 2023 10:18
 ~ Son Güncelleme: 17 Kasım 2023 11:11
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Uğur Kaymaz'ın babasının mezar taşı ikinci kez kırıldı

Kızıltepe'de 12 yaşında 13 kurşun ile katledilen Uğur Kaymaz ve babasının mezarına ikinci saldırı gerçekleşti. Baba Kaymaz'ın mezar taşı tekrar kırıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/17/ugur-kaymaz-in-babasinin-mezar-tasi-ikinci-kez-kirildi.JPG
Fotoğraf: MA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 21 Kasım 2004'te polisin 13 kurşunla katlettiği 12 yaşındaki Uğur Kaymaz ve babası Ahmet Kaymaz'ın mezar taşı ikinci kez kırıldı.

MA'nın haberine göre; Pireketa Mahallesindeki mezarlıkta yan yana defnedilen baba ve oğulun mezarına yapılan saldırının ardından bölgede yaşayanlar baba Ahmet Kaymaz'ın kırılan mezar taşını gönüllü olarak onardı. 

14 Kasım'daki ilk saldırıdan iki gün sonra mezarlığı ziyarete giden Mustafa Polat, baba Kaymaz'ın mezar taşının tekrar kırıldığını gördü.

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Ne olmuştu?

12 yaşındaki Uğur kaymaz ve babası Ahmet Kaymaz 21 Kasım 2004’te evlerinin önünde “terörist” denilerek açılan ateş sonucu öldürüldü.

Dört polisin yargılandığı dava güvenlik gerekçesiyle Temmuz 2005’te Mardin Ağır Ceza Mahkemesi’nden Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi’ne alındı.

Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi 2007’de “Meşru müdafaada bulundukları” gerekçesiyle tüm polislerin beraatına karar verdi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi Haziran 2009’da mahkemenin beraat kararını oy birliğiyle onadı.  

İç hukuk yollarının tükenmesinin ardından, avukatlar davayı AİHM’e taşıdı.

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2014 yılının şubat ayında kararını veren AİHM, Uğur Kaymaz ve babasının öldürülmesine ilişkin “Yaşam haklarının ihlal edildiği” yönünde karar vererek Türkiye’yi toplam 70 bin euro maddi, 70 bin euro manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Bunun üstüne Kaymaz Ailesi’nin avukatları yargılamanın yenilenmesini talep etti. Ancak Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi bu talebi gerekçe sunmadan Mart 2015’te reddetti.

Uğur Kaymaz’ın annesi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile işten çıkartılanlar arasında yer aldı.

Mardin Kızıltepe’ye atanan kayyum belediyesi ilçede yer alan Uğur Kaymaz heykelini Haziran 2017’de kaldırdı

Kayyum Atanan Kızıltepe Belediyesi Uğur Kaymaz’ın Heykelini Kaldırdı
Kayyum Atanan Kızıltepe Belediyesi Uğur Kaymaz’ın Heykelini Kaldırdı
12 Haziran 2017

(RT)

Uğur Kaymaz
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