Uğur Dündar Sözcü’ye “Veda” etti

Gazeteci Uğur Dündar, 2012’den bu yana yazdığı Sözcü Gazetesi ve program yaptığı Sözcü TV ile yollarını ayırdığını duyurdu. Dündar, 4 Aralık 2025’te yayımlanan “Veda…” başlıklı yazısında, “Evet, yolun sonuna geldik” ifadeleriyle ayrılık kararını açıkladı.

Dündar, yazısında Sözcü’de geçirdiği 13 yılı değerlendirdi. Kuruma büyük bir tiraj artışıyla başladığını hatırlattı. Binlerce yazısının yayımlandığını, televizyon programlarının da ekrana geldiğini söyledi.

Bu süreçte kendisine tam bir editoryal bağımsızlık tanındığını vurgulayarak Burak Akbay’a ve Sözcü ailesinin tüm çalışanlarına teşekkür etti.

Sözcü TV’de genel yayın yönetmeni dahil 14 kişinin işten çıkarıldığı günlerde gelen ayrılık kararı için, kimsenin kendisine “git” demediğini özellikle belirtti.

Dündar, “Bana hiç kimse ‘git’ demedi ama ben bugün Sözcü Gazetesi ve Sözcü TV’den ayrılıyorum” sözleriyle okurlarına veda etti. Yazısını “Hoşçakalın, sağlıkla, sevgiyle kalın” diyerek tamamladı.

Ne olmuştu?

Sözcü TV’de 1 Aralık Pazartesi günü önemli bir kadro değişikliği yaşandı. Kanalda, Genel Yayın Yönetmeni’nin de aralarında bulunduğu 14 çalışanın işine son verildi. Bu karar, medya dünyasında geniş yankı uyandırdı ve kurum içinde dikkat çekici bir hareketlilik başlattı.

Bu süreçte kanalın hukuk danışmanlığını, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı olarak bilinen Ersan Barkın’ın üstlendiği açıklandı. Karar, kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Ardından Sözcü TV’nin yönetim yapısı yeniden düzenlendi. Sözcü Medya Grubu Başkanlığı görevine Yılmaz Özdil getirildi. Kanalın yeni Genel Yayın Yönetmeni olarak İpek Özbey atandı. Sözcü TV Genel Müdürü koltuğuna ise Sözcü gazetesi köşe yazarı Güney Öztürk oturdu.

Yılmaz Özdil, 2023 yılında Sözcü gazetesinden ayrılmıştı. Uzun bir aranın ardından 11 Mart 2025’te tekrar gazetedeki köşe yazılarına dönmüştü. Bu dönüş, medya grubu içinde yeni yapılanmanın habercisi olarak yorumlanmıştı.

