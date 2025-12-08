Uğur Dündar Halk TV’ye geçti

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, uzun yıllardır Sözcü Gazetesi ve Sözcü TV’de görev yapan gazeteci Uğur Dündar’ın Halk TV'ye katıldığını duyurdu. Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dündar’a şu sözlerle seslendi:

"Türk basınının duayen ismi, hepimizin ağabeyi sevgili Uğur Dündar, yuvana hoş geldin. Olman gereken yerdesin. Seni çok özlemiştik."

Mahiroğlu paylaşımında, Dündar’ın hem Halk TV’ye hem de Türkiye’de halkın haber alma hakkına verdiği emeklere dikkat çekti.

Halk TV iddiası gerçek oldu

Dündar’ın Halk TV’ye geçeceğine dair ilk sinyali, yakın dostu Müjdat Gezen vermişti. Gezen, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde şöyle demişti:

"Benden duymuş olmayın ama Uğur, Halk TV ile anlaştı. Gazete Halk da yakında çıkıyor. Orada yükü daha ağır olacak."

Bugün yapılan resmi açıklamayla bu iddia doğrulandı ve Uğur Dündar, yeniden Halk TV çatısı altında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Ne olmuştu?

Sözcü TV’de 1 Aralık Pazartesi günü Genel Yayın Yönetmeni dahil 14 gazetecinin işine son verilmesi, medya gündeminin en sıcak başlıkları arasına girmişti. Kanalın hukuk süreçlerinin ise Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın tarafından yürütüleceği belirtilmişti.

Bu gelişmelerin ardından Sözcü Medya Grubu'nda yeni görev dağılımı açıklandı.

· Yılmaz Özdil Sözcü Medya Grubu Başkanlığına,

· İpek Özbey Sözcü TV Genel Yayın Yönetmenliğine,

· Güney Öztürk ise Sözcü TV Genel Müdürlüğüne getirildi.

Uğur Dündar, 4 Aralık’ta yayımladığı “Veda…” başlıklı yazısıyla 2012’den bu yana görev yaptığı Sözcü Gazetesi ve Sözcü TV’den ayrıldığını duyurmuştu. Dündar, kimsenin kendisine “git” demediğini ancak “yolun sonuna gelindiğini” hissettiğini ifade etmişti.

Uğur Dündar Sözcü’ye “Veda” etti

(EMK)