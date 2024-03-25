Uğur Cinel’in ilk kişisel sergisi, 'Bildiğimiz Dünyanın Sonu' PİLOT Galeri'de

Uğur Cinel, “Bildiğimiz Dünyanın Sonu” isimli ilk kişisel sergisiyle yerini değiştirmeden bekler görünen ağaçların yaşamından ilhamla hayatta kalmak üzerine düşünüyor.

Sanatçı eserlerinde, belleği en iyi şekilde koruyan malzemelerden olan taşı kullanıyor.

PİLOT Galeri’de açılan sergide, umudu ve ölümsüzlüğü temsil eden zeytin ağaçları aracılığıyla yaratılan gelecek tasvirinde insanlığın ve dünyanın sonuyla ilgili bir öngörüde bulunuluyor.

Eski Ahit’teki Nuh Tufanı’nı referans alan sanatçı, zeytin ağaçlarının zarar görmeden yaşamaya devam edip yeni bir başlangıcın ve umudun sembolü haline geldiği bir dünya tasarlıyor.

Sanatçı heykelleri aracılığıyla, doğanın ve dünyanın geleceği hakkında derinlemesine düşünmeye ve sorgulamaya davet ediyor.

Kutsal kitaplarda ve efsanelerde ölümsüzlüğün simgesi olarak tasvir edilen zeytin ağacı, Cinel’in atölyesini de çevreliyor. Geçmişin izlerini heykelleri aracılığıyla geleceğe taşırken Homeros’un İlyada Destanı’ndaki zeytin ağaçlarıyla kurulan ölümsüzlük bağından esinleniyor.

Uğur Cinel kimdir?

1985 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden 2010’da mezun oldu. Çalışmalarını İzmir’deki atölyesinde sürdürüyor. Heykelin temel üretim disiplinleri olan modlaj, kolaj ve yontu tekniklerini benimsiyor, üretim sürecinin ilk basamağını, malzemeyi derinlemesine anlamak oluşturuyor.(GDY/AÖ)