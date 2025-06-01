Uğur Bayraktutan kimdir?

Avukat. Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Artvin’de serbest avukatlık yaptı. Atatürkçü Düşünce Derneği Artvin Kurucular Kurulu üyeliği ve Artvin Barosu Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Artvin İl Başkan Yardımcılığı, SHP Artvin İl Disiplin Kurulu Başkanlığı, CHP Artvin Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeliği, CHP Artvin İl Disiplin Kurulu Başkanlığı, CHP Artvin İl Seçim Komitesi Başkanlığı, CHP Artvin İl Yönetim Kurulu üyeliği ve CHP Artvin İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

17 Ağustos 2003 tarihinden beri yürüttüğü CHP Artvin İl Başkanlığı görevinden, 12 Haziran 2011 milletvekili seçimi için istifa etti.

24, 25, 26, 27 ve 28. dönem CHP Artvin Milletvekili seçildi.

TBMM’de; 24, 25 ve 26. Dönemlerde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu üyeliği ve Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı. 27. Dönemde Millî Savunma Komisyonu üyeliği ve Ocak 2022 tarihinden itibaren PARLATINO Türk Grubu üyeliği devam ediyor.

Aynı zamanda 2014 yılından bu yana CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

25 Şubat 1965’te Artvin’de doğdu. Babasının adı Remzi, annesinin adı Yaşar’dır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

(VC)