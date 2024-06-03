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Yayın Tarihi: 3 Haziran 2024 11:49
 ~ Son Güncelleme: 3 Haziran 2024 12:23
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Uganda, Malavi ve Kenya çocuk işçiliğiyle mücadele için ortak bildiri imzaladı

ILO, Kenya'nın Naivasha şehrinde düzenlenen "Çocuk İşçiliğini ve Zorla Çalıştırmayı Azaltmak için Yenilikçi Çözümler" adlı forumda, üç ülkenin, çay tedarik zincirinde çocuk işçiliğiyle mücadele için "Çay Üçgeni" adlı bildiriyi imzaladığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Uganda, Malavi ve Kenya çocuk işçiliğiyle mücadele için ortak bildiri imzaladı

Uganda, Malavi ve Kenya çocuk işçiliğiyle mücadele için ortak bildiri imzaladı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütünden (ILO) yapılan açıklamaya göre, Kenya'nın Naivasha şehrinde düzenlenen "Çocuk İşçiliğini ve Zorla Çalıştırmayı Azaltmak için Yenilikçi Çözümler" adlı forumda, Uganda, Malavi ve Kenya, çay tedarik zincirinde çocuk işçiliğiyle mücadele için "Çay Üçgeni" adlı bildiriyi imza altına aldı.

AA'da yer alan habere göre çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik ortak bir taahhüdü teşvik eden bildiride, sürekli bilgi alışverişinin ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra sorumlu ve etik çay üretim uygulamalarının geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Taraflar, bu sayede işgücü uygulamalarını ve çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik yenilikleri tartışmak için sürekli iletişim içinde olacak.

Dijital bilgi deposu uygulamasıyla çocuk işçiliğiyle mücadelede analiz ve stratejilerin paylaşılacağı bir platform oluşturulacak.(AÖ)

çocuk işçiliğiyle mücadele ILO
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