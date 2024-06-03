Uganda, Malavi ve Kenya çocuk işçiliğiyle mücadele için ortak bildiri imzaladı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütünden (ILO) yapılan açıklamaya göre, Kenya'nın Naivasha şehrinde düzenlenen "Çocuk İşçiliğini ve Zorla Çalıştırmayı Azaltmak için Yenilikçi Çözümler" adlı forumda, Uganda, Malavi ve Kenya, çay tedarik zincirinde çocuk işçiliğiyle mücadele için "Çay Üçgeni" adlı bildiriyi imza altına aldı.

AA'da yer alan habere göre çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik ortak bir taahhüdü teşvik eden bildiride, sürekli bilgi alışverişinin ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra sorumlu ve etik çay üretim uygulamalarının geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Taraflar, bu sayede işgücü uygulamalarını ve çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik yenilikleri tartışmak için sürekli iletişim içinde olacak.

Dijital bilgi deposu uygulamasıyla çocuk işçiliğiyle mücadelede analiz ve stratejilerin paylaşılacağı bir platform oluşturulacak.(AÖ)