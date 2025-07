Ufuk Bayirê CHPî bû Cîgirê Serokê Şaredariya Semsûrê

Piştî ku Şaredarê Semsûrê Abdurrahman Tutdere ji aliyê Wezareta Karên Navxweyî ve ji wezîfeyê hat dûrxistin, li Meclîsa Şaredariyê hilbijartin pêk hat. Di encama dengdanê de Endamê Meclîsê yê CHPyî Ufuk Bayir wekî Cîgirê Şaredar hat hilbijartin.

Di hilbijartina ku bi dengdana veşartî hat lidarxistin de, namzetê Koma AKPê Ekrem Gurcan Çadir 9 deng, Ufuk Bayirê CHPî jî 22 deng wergirt.

Bayir ku wek cîgirê serokê şaredariyê hat hilbijartin di axaftina xwe de spasiya endamên meclîsê yên ku piştgirîya wî kirin kir û got:

"Meclîsa Şaredariya me di çarçoveya kevneşopiyên demokratîk de Cîgirê Şaredarê nû hilbijart. Berî her tiştî, ez dixwazim spasiya Koma Meclîsa Şaredariya me ya CHPê bikim ku bi hev re xebitîn da ku ev pêvajo li ser bingeha rêzgirtinê a ji bo îradeya gelê Semsûrê bi encam bû û her weha spasiya endamên meclîsê yên partiyên din ên siyasî yên ku piştgirîya me kirin, dikim.”

Endamê AKPî derbasî CHPê bû Piştî dengdanê, Endamê Meclîsa AKPê Kazim Tanrıverdi ragihand ku ew derbasî CHPê bûye. Tanrıverdi di daxuyaniya xwe de got, "Ez, prangaya ku li Şaredarê Semsûrê Birêz Abdurrahman Tutdere hat xistin, wekî ku li Semsûrê hatiye xistin dibînim. Ji ber vê yekê, ez li gel wî me û li gel Ufuk Bayir im, ku emanetê wî ye.” Halil İzcî jî ji Koma Partiya Refahê di 13ê Tîrmehê de derbasî CHPê bûbû.