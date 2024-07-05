UEFA’dan Merih Demiral’a iki maç ceza

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nden (UEFA) yapılan açıklamada, spor etkinliklerinde sportif olmayan nitelikteki davranışlar sergilediği, futbol sporunun itibarını zedelediği ve genel davranış ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Merih Demiral'a iki maçtan men cezası verildiği belirtildi.

NTV Spor'un haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) karara itiraz için Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuracak.

Karar değişmediği takdirde Merih Demiral, 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda'yla oynanacak çeyrek final maçı ile tur atlanması durumunda yarı final maçında oynayamayacak.

Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti krizi

(VC)