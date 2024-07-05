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HABER
Yayın Tarihi: 5 Temmuz 2024 13:35
 ~ Son Güncelleme: 5 Temmuz 2024 14:11
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UEFA’dan Merih Demiral’a iki maç ceza

UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçında 'bozkurt' işaret yapması nedeniyle Melih Demiral'a iki maç ceza verdi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
UEFA’dan Merih Demiral’a iki maç ceza
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nden (UEFA) yapılan açıklamada, spor etkinliklerinde sportif olmayan nitelikteki davranışlar sergilediği, futbol sporunun itibarını zedelediği ve genel davranış ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Merih Demiral'a iki maçtan men cezası verildiği belirtildi.

NTV Spor'un haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) karara itiraz için Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuracak.

Karar değişmediği takdirde Merih Demiral, 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda'yla oynanacak çeyrek final maçı ile tur atlanması durumunda yarı final maçında oynayamayacak.

Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti krizi
Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti krizi
5 Temmuz 2024

(VC)

merih demiral uefa euro 2024
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