UEFA’dan Merih Demiral’a iki maç ceza
UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçında 'bozkurt' işaret yapması nedeniyle Melih Demiral'a iki maç ceza verdi.
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nden (UEFA) yapılan açıklamada, spor etkinliklerinde sportif olmayan nitelikteki davranışlar sergilediği, futbol sporunun itibarını zedelediği ve genel davranış ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Merih Demiral'a iki maçtan men cezası verildiği belirtildi.
NTV Spor'un haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) karara itiraz için Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuracak.
Karar değişmediği takdirde Merih Demiral, 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda'yla oynanacak çeyrek final maçı ile tur atlanması durumunda yarı final maçında oynayamayacak.
Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti krizi
5 Temmuz 2024
(VC)
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