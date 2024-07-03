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Yayın Tarihi: 3 Temmuz 2024 12:20
 ~ Son Güncelleme: 3 Temmuz 2024 12:35
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UEFA’dan ‘bozkurt’ işareti yapan Merih Demiral’a soruşturma

“Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31 (4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
UEFA’dan ‘bozkurt’ işareti yapan Merih Demiral’a soruşturma
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

UEFA, EURO 2024 son 16 turu maçında dün (2 Temmuz) Avusturya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye A Milli Takım’ın gollerini atan futbolcu Merih Demiral hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. 

Futbolcu, attığı golden sonra "bozkurt" işareti yapmıştı.

NTV Spor’da yer alan habere göre, UEFA'nın açıklaması şöyle:

"2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya-Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır. 

"Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir." 

Almanya İçişleri Bakanı'ndan açıklama

Öte yandan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından (X) açıklama yapan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser da duruma tepki göstererek "Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yok," dedi.

Faeser, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA'nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz.

"Güvenlik yetkililerimiz Almanya'daki aşırı sağcı Türkleri yakından takip ediyor. 'Bozkurtlar' Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) denetimi altında." (TY)

merih demiral uefa euro 2024
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11 Şubat 2020
/haber/verona-taraftarlarina-hitler-cezasi-219938
SPOR VE AYRIMCILIK
Futbolda Irkçılık
3 Ekim 2009
/yazi/futbolda-irkcilik-117414
Kerinçsiz Faşizmi Futboldan Uzak Tutulmalı
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