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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 24 Mart 2024 10:48
 ~ Son Güncelleme: 24 Mart 2024 13:00
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Üçüncü Kat'tan ilk tekli: "Dönüyor Dünya"

Grup, tüm vokal ve enstrümanları Ayvalık'ta kendi ev stüdyosunda kaydetti. Canan Duran ve Onur Duygulu'dan oluşan grup ismini, evin üçüncü katında bulunan bu ev stüdyosundan alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Üçüncü Kat'tan ilk tekli: "Dönüyor Dünya"

Üçüncü Kat'ın, Ada Müzik etiketiyle yayınlanan "Dönüyor Dünya" isimli teklisini yayınladı.

Üçüncü Kat, besteci, söz yazarı, caz vokalist ve gitaristi Canan Duran ile besteci, aranjör, multi-enstrümantalist ve kayıt teknisyeni Onur Duygulu'dan oluşuyor.

İlk teklileri "Dönüyor Dünya" avangard rock-jazz ve biraz country müziğe yakın bir havada, içinde farklı geleneksel çalgıları da barındıran (rebab kemençe, banjo, setar) yenilikçi bir tarzda dinleyiciyle buluştu.

Sözleri Canan Duran'a müziği Canan Duran ve Onur Duygulu'ya ait şarkının düzenleme ise Duygulu imzası taşıyor.

Her kayıtta farklı sesler ve denemeler

Tüm vokal ve enstrümanları Ayvalık'ta kendi ev stüdyosunda kaydeden grup ismini, evin üçüncü katında bulunan bu ev stüdyosundan alıyor.

Çok farklı türlerde kayıtlarla uğraşan topluluk, her kayıtta kendi tarzı içinde farklı sesler ve denemeler yapıyor. Grup "Dönüyor Dünya" isimli şarkısı için, "İnsan, tüm yaratıcılığını ortaya koyabildiği, varoluşunu gerçekleştirebildiği, özgür ve eşit bir dünyanın hayalini kuruyor. O hayalin, dünya döndüğünden bu yana gerçekleştirilme isteğinin karşısında engeller var ve bu bizzat içinde yer aldığımız toplumların ta kendisidir” diyor.

Grubun bu tekli için ödüllü belgesel yönetmeni Tolga Ayıklar'ın çektiği klibi de Netd Müzik kanalında yayınlandı.

Üçüncü Kat'ın bu ilk teklisinin devamında başka kayıtlar da yolda.

Canan Duran: Vokal.
Onur Duygulu: Banjo, rebab kemençe, klavyeler, melodika, bas gitar, setar, piz. keman, davul, monotron synt, geri vokal.
Yönetmen: A. Tolga Ayıklar (Atlı Film)

(AÖ)

Üçüncü Kat Canan Duran Onur Duygulu
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