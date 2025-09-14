ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 14 Eylül 2025 18:13
 ~ Son Güncelleme: 14 Eylül 2025 18:16
2 dk Okuma

Uçum’dan ‘Geçiş Süreci Kanunu’ vurgusu

Uçum, sürecin hukuki boyutuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Gündemdeki “geçiş süreci kanunu” teklifinin geniş kabul gördüğünü belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Uçum’dan ‘Geçiş Süreci Kanunu’ vurgusu
Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya platformu X’te yayımladığı “Terörsüz Türkiye’ye Geçiş Süreci” başlıklı pazar yazısında, Türkiye’nin yeni dönemde izlediği güvenlik ve siyaset politikalarına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Uçum, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Ekim 2024’te TBMM yasama yılı açılışında duyurduğu “yeni paradigma” ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hamleleri doğrultusunda “geçiş süreci”nin devlet politikası olarak başladığını belirtti.

Öcalan’ın çağrısına atıf

Uçum, Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025’te yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”nın sürecin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti. Çağrının;

  • Statü taleplerinden vazgeçmeyi,
  • Devlet ve toplumla bütünleşmeyi,
  • Tek devlet, tek ulus yaklaşımını,
  • Demokratik siyaseti tek meşru yol olarak benimsemeyi içerdiğini söyledi.

Uçum’a göre, PKK’nın Suriye ve Avrupa’daki unsurları da dahil olmak üzere tüm yapılar bu çağrıya bağlıdır.

Mehmet Uçum, Türkiye’nin ideolojik temelli terörün tasfiyesi açısından özgün bir geçiş süreci modeli yürüttüğünü savundu. Bu sürecin “kayıtsız, şartsız ve pazarlıksız” ilerlediğini vurgulayan Uçum, örgütün “kurucusunun iradesine uyarak fesih ve silah bırakma kararı aldığını” iddia etti.

Geçiş sürecinin ardından demokratik siyasetin genişleyeceğini ve derinleşeceğini kaydeden Uçum, bu dönemi “reform aşamasına hazırlık” olarak tanımladı.

Geçiş süreci kanunu önerisi

Uçum, sürecin hukuki boyutuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Gündemdeki “geçiş süreci kanunu” teklifinin geniş kabul gördüğünü belirten Uçum, bu düzenlemenin;

  • Toplumsal ve ekonomik hayata katılım,
  • Ceza ve infaz hukuku,
  • Sosyal hukuk alanlarını kapsaması gerektiğini söyledi.

Kanunun, Anayasa’ya uygun, “milli hassasiyetlere ve kırmızı çizgilere bağlı” olması gerektiğini vurgulayan Uçum, TBMM’de geniş mutabakatla çıkarılmasının önemine dikkat çekti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
mehmet uçum siyaset çözüm süreci Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu meclis çözüm komisyonu PKK
ilgili haberler
WASHINGTON YALNIZCA ANKARA'YI DİNLEMİYOR
ABD'nin Suriye Temsilcisi Barrack: "SDG artık PKK ile bağlantısı kalmamış ayrı bir yapı"
1 Eylül 2025
/haber/abd-nin-suriye-temsilcisi-barrack-sdg-artik-pkk-ile-baglantisi-kalmamis-ayri-bir-yapi-311040
Selvi yazdı: PKK'nin elindeki iki MİT görevlisi Türkiye'ye getirildi
4 Ağustos 2025
/haber/selvi-yazdi-pkk-nin-elindeki-iki-mit-gorevlisi-turkiye-ye-getirildi-310100
MGK'DE BAŞKA HAVA
MGK PKK'nin "silah bırakması"nı görmedi; "Milli birlik ve bekamıza yönelik tehdit" dedi
30 Temmuz 2025
/haber/mgk-pkk-nin-silah-birakmasi-ni-gormedi-milli-birlik-ve-bekamiza-yonelik-tehdit-dedi-309984
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
WASHINGTON YALNIZCA ANKARA'YI DİNLEMİYOR
ABD'nin Suriye Temsilcisi Barrack: "SDG artık PKK ile bağlantısı kalmamış ayrı bir yapı"
1 Eylül 2025
/haber/abd-nin-suriye-temsilcisi-barrack-sdg-artik-pkk-ile-baglantisi-kalmamis-ayri-bir-yapi-311040
Selvi yazdı: PKK'nin elindeki iki MİT görevlisi Türkiye'ye getirildi
4 Ağustos 2025
/haber/selvi-yazdi-pkk-nin-elindeki-iki-mit-gorevlisi-turkiye-ye-getirildi-310100
MGK'DE BAŞKA HAVA
MGK PKK'nin "silah bırakması"nı görmedi; "Milli birlik ve bekamıza yönelik tehdit" dedi
30 Temmuz 2025
/haber/mgk-pkk-nin-silah-birakmasi-ni-gormedi-milli-birlik-ve-bekamiza-yonelik-tehdit-dedi-309984
Sayfa Başına Git