HABER
Yayın Tarihi: 6 Ekim 2025 08:43
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2025 08:50
2 dk Okuma

Uçum: Komisyonun Öcalan’ı dinlemesi müzakere değil, dinleme faaliyeti olur

Öcalan’ın rolüne de değinen Uçum, “Geçiş sürecinde terör örgütünün feshi ve kesin silah bırakma bakımından Öcalan’ın kurucu ve temel irade olarak verdiği kararların önemini göz ardı etmemek gerekir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğrafta, takım elbise ve kravat giymiş bir erkek, doğrudan kameraya bakarken görülüyor. Arkasında Türk bayrağı ile birlikte çerçeveli iki portre yer alıyor. Ortam resmi bir ofis veya devlet kurumu odasını andırıyor; duvar rengi açık tonlarda, ışıklandırma dengeli ve doğal bir görünüm sağlanmış. Kişinin yüz ifadesi ciddi ve resmi, duruşu dik ve kendinden emin. Genel olarak fotoğraf, resmî bir açıklama veya devlet görevi bağlamında çekilmiş portre izlenimi veriyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ı dinlemesine yönelik talepler hakkında açıklama yaptı.

Uçum, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, komisyonun Öcalan’ı dinlemesi yönündeki itirazları “yersiz” bulduğunu belirterek, bunun bir “müzakere değil, dinleme faaliyeti” olacağını vurguladı.

“Komisyonun şimdiye kadarki dinleme faaliyeti son derece faydalı olmuştur. Kimse bu çalışmayı küçümsememelidir. TBMM’nin toplam iradesini temsil eden bu heyetin yaklaşımı, Türkiye’nin demokrasi tecrübesine önemli katkı sağlamaktadır" diyen Uçum, Öcalan’ın dinlenmesi tartışmalarına ilişkin iki argümana yanıt verdi.

Uçum, “TBMM heyetinin İmralı’ya gitmesinin ‘ayağına gitmek’ olarak nitelendirilemeyeceğini” belirterek,

“TBMM temsilcilerinin devletin ceza infaz kurumlarına gitmesi kimsenin ayağına gitmek olarak asla kabul edilemez. Bu görüş son derece hatalıdır.”
ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Öcalan’ın rolüne de değinen Uçum, “Geçiş sürecinde terör örgütünün feshi ve kesin silah bırakma bakımından Öcalan’ın kurucu ve temel irade olarak verdiği kararların önemini göz ardı etmemek gerekir”
dedi.

Uçum, paylaşımında ayrıca TBMM’nin yeni yasama yılında “Terörsüz Türkiye’ye geçiş” hedefi doğrultusunda komisyonun dinleme faaliyetini tamamladıktan sonra hazırlayacağı raporun, “ileri demokrasiye geçişin yol haritası” olacağını da ifade etti.

“TBMM bu yasama yılında rutin dışı görevleriyle tarihe geçecek bir faaliyet içinde olacak" diyen Uçum, Meclis’in “tarihsel rolünü başarıyla oynayarak Terörsüz Türkiye’ye geçişi sağlayacağına” inandığını söyledi.

Kurtulmuş'tan 'Komisyon, Öcalan’ı ziyaret edecek mi' sorusuna yanıt
Kurtulmuş'tan 'Komisyon, Öcalan’ı ziyaret edecek mi' sorusuna yanıt
1 Ekim 2025
Numan Kurtulmuş: Artık dinleme faslının sonuna gelindi
ÇÖZÜM KOMİSYONU'NUN 13. TOPLANTISI
Numan Kurtulmuş: Artık dinleme faslının sonuna gelindi
2 Ekim 2025
ÖHD’den Komisyon’a genişletilmiş rapor
ÖHD’den Komisyon’a genişletilmiş rapor
2 Ekim 2025
Abdullah Öcalan: Sürecin gelişmesi siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı
Abdullah Öcalan: Sürecin gelişmesi siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı
4 Ekim 2025
Sırrı Sakık, Komisyon'a dilekçe sundu: Biz sustukça bu ülke eksik kalır
Sırrı Sakık, Komisyon'a dilekçe sundu: Biz sustukça bu ülke eksik kalır
3 Ekim 2025

(EMK)

mehmet uçum siyaset çözüm süreci Abdullah Öcalan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
ilgili haberler
Sırrı Sakık, Komisyon'a dilekçe sundu: Biz sustukça bu ülke eksik kalır
3 Ekim 2025
/haber/sirri-sakik-komisyon-a-dilekce-sundu-biz-sustukca-bu-ulke-eksik-kalir-312199
ÖHD’den Komisyon’a genişletilmiş rapor
2 Ekim 2025
https://bianet.org/haber/ohdden-komisyona-genisletilmis-rapor-312176
'ÇÖZÜM KOMİSYONU'NUN 13. TOPLANTISI
ÖHD Eş Genel Başkanları Komisyon'da konuştu: Cezaevlerinde bir insanlık krizi yaşanıyor
2 Ekim 2025
https://bianet.org/haber/ohdden-komisyona-genisletilmis-rapor-312176
Kurtulmuş'tan 'Komisyon, Öcalan’ı ziyaret edecek mi' sorusuna yanıt
1 Ekim 2025
/haber/kurtulmus-tan-komisyon-ocalani-ziyaret-edecek-mi-sorusuna-yanit-312111
'Çözüm komisyonu' bu hafta hukukçuları dinleyecek
29 Eylül 2025
/haber/cozum-komisyonu-bu-hafta-hukukculari-dinleyecek-312041
Meclis başkanlarının ezberbozan Komisyon konuşmaları - II
25 Eylül 2025
/yazi/meclis-baskanlarinin-ezberbozan-komisyon-konusmalari-ii-311869
Meclis başkanlarının ezberbozan Komisyon konuşmaları - I
24 Eylül 2025
/yazi/meclis-baskanlarinin-ezberbozan-komisyon-konusmalari-i-311836
Akademisyenlerin Komisyon sunumları üzerine - II
23 Eylül 2025
/yazi/akademisyenlerin-komisyon-sunumlari-uzerine-ii-311779
Akademisyenlerin Komisyon sunumları üzerine - I
22 Eylül 2025
/yazi/akademisyenlerin-komisyon-sunumlari-uzerine-i-311744
Cumartesi Anneleri: Hakikat Komisyonları ertelenemez bir zorunluluktur
20 Eylül 2025
/haber/cumartesi-anneleri-hakikat-komisyonlari-ertelenemez-bir-zorunluluktur-311728
