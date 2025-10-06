Uçum: Komisyonun Öcalan’ı dinlemesi müzakere değil, dinleme faaliyeti olur

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ı dinlemesine yönelik talepler hakkında açıklama yaptı.

Uçum, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, komisyonun Öcalan’ı dinlemesi yönündeki itirazları “yersiz” bulduğunu belirterek, bunun bir “müzakere değil, dinleme faaliyeti” olacağını vurguladı.

“Komisyonun şimdiye kadarki dinleme faaliyeti son derece faydalı olmuştur. Kimse bu çalışmayı küçümsememelidir. TBMM’nin toplam iradesini temsil eden bu heyetin yaklaşımı, Türkiye’nin demokrasi tecrübesine önemli katkı sağlamaktadır" diyen Uçum, Öcalan’ın dinlenmesi tartışmalarına ilişkin iki argümana yanıt verdi.

Uçum, “TBMM heyetinin İmralı’ya gitmesinin ‘ayağına gitmek’ olarak nitelendirilemeyeceğini” belirterek,

“TBMM temsilcilerinin devletin ceza infaz kurumlarına gitmesi kimsenin ayağına gitmek olarak asla kabul edilemez. Bu görüş son derece hatalıdır.”

ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Öcalan’ın rolüne de değinen Uçum, “Geçiş sürecinde terör örgütünün feshi ve kesin silah bırakma bakımından Öcalan’ın kurucu ve temel irade olarak verdiği kararların önemini göz ardı etmemek gerekir”

dedi.

Uçum, paylaşımında ayrıca TBMM’nin yeni yasama yılında “Terörsüz Türkiye’ye geçiş” hedefi doğrultusunda komisyonun dinleme faaliyetini tamamladıktan sonra hazırlayacağı raporun, “ileri demokrasiye geçişin yol haritası” olacağını da ifade etti.

“TBMM bu yasama yılında rutin dışı görevleriyle tarihe geçecek bir faaliyet içinde olacak" diyen Uçum, Meclis’in “tarihsel rolünü başarıyla oynayarak Terörsüz Türkiye’ye geçişi sağlayacağına” inandığını söyledi.

