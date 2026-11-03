Uçum: Erdoğan’ın adaylığı için seçimler 7 Mayıs 2028’den önce yapılmalı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, CNN Türk yayınında cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesi ve Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin açıklama yaptı.

bbcTürkçe'deki habere göre, Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için seçimlerin 7 Mayıs 2028’den önce yapılması gerektiğini savunan Uçum, kararın TBMM tarafından alınabileceğini söyledi. Uçum, seçim tarihi için kişisel önerisinin 16 Nisan 2028 olduğunu belirterek bu tarihin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş referandumunun yıl dönümü olmasına dikkat çekti.

Seçimlerin öne alınmasının erken seçimden farklı olduğunu ileri süren Uçum, 2023’te 18 Haziran’da yapılması gereken cumhurbaşkanlığı seçiminin 14 Mayıs’a çekilmesini örnek gösterdi.

Uçum, erken seçimin parlamenter sistemde ekonomik sorunlar, siyasi krizler ve koalisyonların bozulması gibi nedenlerle gündeme geldiğini belirterek, mevcut tartışmanın Erdoğan’ın yeniden adaylığına olanak sağlamakla ilgili olduğunu söyledi.

“Seçim kararına 371 oy çıkıyor”

Muhalefet partilerine seslenen Uçum, Erdoğan’ın adaylığının önünü kesmemeleri gerektiğini iddia etti. Uçum, “Sen demokratik rekabette kendine inanıyorsan, yeneceğini düşünüyorsan Cumhurbaşkanımızın önünü kesmezsin” dedi.

Seçimlerin yenilenmesi kararı için TBMM’de 360 milletvekilinin oyunun gerektiğini hatırlatan Uçum, AKP, MHP ve CHP’den gelen açıklamalarla destek sayısının 371’e ulaşacağını öne sürdü.

Uçum, Erdoğan’ın adaylığının siyasi açıdan kesinleştiğini, ancak hukuki süreç açısından Meclis kararına ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

TBMM’de Cumhur İttifakı’nın 331 sandalyesi bulunuyor. Bu nedenle seçimlerin yenilenmesi kararının kabul edilmesi için muhalefetten en az 29 milletvekilinin desteği gerekiyor. Anayasa’nın 116’ncı maddesine göre TBMM, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor. Bu durumda milletvekili genel seçimi ile cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılıyor.

Bahçeli de 16 Nisan’ı işaret etti

Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de 16 Nisan 2028 tarihini işaret ettiğini söyledi. Uçum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimlerin 2028’in mart veya nisan ayında yapılması durumunda buna karşı çıkmayacakları yönündeki açıklamasını da hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde cumhurbaşkanı normal koşullarda en fazla iki dönem görev yapabiliyor. Erdoğan, 2018 ve 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı seçildi. Anayasa’nın 116’ncı maddesi uyarınca TBMM’nin seçimleri yenileme kararı alması durumunda, ikinci dönemindeki cumhurbaşkanının yeniden aday olabilmesi mümkün.

Muhalefetin erken seçim tutumu bbcTürkçe’nin derlemesine göre Erken seçim tartışmaları, iktidar ve muhalefet temsilcilerinin açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyor. Erdoğan’ın 17 Eylül’de yaklaşan seçimlere ilişkin açıklamasının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin gündeminde seçim olmadığını söyledi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da 25 Eylül’de erken seçim için uygun bir zaman olmadığını belirtti. Bahçeli ise 6 Ekim’de TBMM’de yaptığı konuşmada seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Ekim’de iktidarın erken seçim kararı alması durumunda buna itiraz etmeyeceklerini açıkladı. Ancak Erdoğan’ın yeniden aday olup olmayacağına ilişkin soruya, “Erdoğan’ın aday olacağını nereden biliyorsunuz? Belki aday olmayacak” yanıtını verdi. DEM Parti kaynakları, erken seçimin henüz gündemlerinde olmadığını ve önceliklerinin çözüm süreci olduğunu belirtti. Yeni Parti ise erken seçim tartışmalarını CHP’deki mutlak butlan süreciyle birlikte değerlendiriyor. Parti, Mart veya Nisan 2027’den sonra yapılabilecek bir seçimin Erdoğan’ın yeniden adaylığını mümkün kılmak amacıyla gündeme getirildiğini savunuyor. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre de mutlak butlan tartışmalarına ilişkin, “Butlan gündeme geldiğinden beri biz bunun bir saray operasyonu olduğunu, Cumhur İttifakı’na eklemlenme olduğunu hep ifade ettik” dedi.

(EMK)