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Yayın Tarihi: 4 Nisan 2024 11:34
 ~ Son Güncelleme: 4 Nisan 2024 11:59
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Uçum'dan Van eylemleri paylaşımı: Kaydedildi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, seçim sonuçlarına ve Van'da yaşananlara ilişkin paylaşımında DEM Parti'yi ve Abdullah Zeydan’a destek veren muhalefeti hedef aldı: "Milli Devlet iradesi haddini bildirir."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Uçum'dan Van eylemleri paylaşımı: Kaydedildi
*Fotoğraf: AA/arşiv

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini büyük farkla kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan’ın seçilme hakkının geri alınmasının ardından başlayan protestolara ilişkin açıklama yaptı. 

Uçum, Zeydan'ın başkanlığının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla geri verilmesinden sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Zeydan’a destek veren muhalefeti hedef alan Uçum, "Türkiye’yi batının egemen güçlerine teslim edilme koşullarını oluşturduğu şeklinde okuyanlara haddinin bildirileceğini" söyledi.

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Uçum'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: 

"Herkes kendi cephesinden Van sürecini değerlendiriyor, anlaşılabilir. Ancak batıcı ve neo-liberal iç kesimlerin hevesleri kursaklarında kalacak. Türkiye toplumu yerel seçimlerde iktidara bir istikamet çizdi, bunu Devlet çok iyi okudu.

Bu seçim sonuçlarını Türkiye’yi batının egemen güçlerine teslim edilme koşullarını oluşturduğu şeklinde okuyanlara Milli Devlet iradesi haddini bildirir.

Van süreci tamamen hukuki bir süreç olarak yaşandı. Ama bu hukuki süreci daha tamamlanmadan “ayaklanma” çağrılarıyla istismar eden terör örgütünü ve legal görünümlü uzantılarını meşrulaştırmaya çalışanların Devlet de toplum da farkında.

"Türkiye'nin bütünlüğüne saldırı planı"

Muhalefetin tüm aktörlerinin ve daha çarpıcısı iktidar içinde yer aldığı kabul edilen ve neo liberal zehirle zihin dünyalarını batıcılığa teslim etmişlerin Van olayında aldıkları tutumların kaydedildiğini de herkes fark eder.

Nihayetinde Van konusunda YSK kişinin itirazını kabul etmiş ve hukuki süreç, kişinin lehine sonuçlanmıştır. Ama buna rağmen bu süreç üzerinden halen daha ayaklanma stratejilerinin peşinden koşanların gerçek niyetlerinin demokrasi ve seçmen iradesiyle ilgili olmadığı, Türkiye’nin bütünlüğüne yönelik saldırı planlarının bir parçası olduğu ayan beyan ortaya çıkmıştır. Bu aldatmaya kananların, bu oyunu görmeyenlerin ve kendilerini demokrasi havarisi sayanların hali ise ibretliktir.

"Yasaklı haklarının iadesinin söz konusu olamaz"

İşin hukukuna gelince Terör Örgütü propagandası suçundan Yargıtayca onanan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası nedeniyle yasaklı hakların iadesinin söz konusu olamayacağını ama bunun nasıl olduğunun da değerlendirileceği de not edilmelidir.

Son söz: İyi niyetli ve hakiki demokrat olan hiç kimse Türkiye’nin 2024 yerel seçimlerinin dünyaya demokrasi dersi verdiğini asla inkar edemez. Van seçiminde YSK kararı bu dersin etkili örneklerinden biridir."

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise; Zeydan'ın başkanlığının geri verilmesinden sonra yaptığı açıklamada, YSK'yi kutladı ve kararı "isabetli" olarak değerlendirdi. 

Yazıcı, “Van ilimizdeki belediye başkanı seçimi ile ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumunu, YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı” dedi ancak daha sonra bu paylaşımını sildi.

(RT)

mehmet uçum abdullah zeydan Van
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