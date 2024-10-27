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Yayın Tarihi: 27 Ekim 2024 11:34
 ~ Son Güncelleme: 27 Ekim 2024 14:57
2 dk Okuma

Uçum'dan 'süreç' açıklaması: Esas olan; terör örgütünün lağvedilmesidir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: "Tarihi fırsat penceresinin eski tarzda yahut yeni tarzla bir çözüm süreci olmadığı görülüyor. Esas olan; terörün bitmesi, terör örgütünün lağvedilmesi, teröristlerin Devlete teslim olmasıdır."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Uçum'dan 'süreç' açıklaması: Esas olan; terör örgütünün lağvedilmesidir
*Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum 'yeni çözüm süreci' ve Ankara'daki TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik sözlerine yanıt verdi.

"Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresi'ni kapattıramaz" diye uçum şöyle konuştu.

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Ankara’daki terör eylemine karşı devlet güçlerinin verdiği sert ve kararlı cevap, halkın yoğun tepkisi, siyasi çevrelerin ağırlıklı bölümünün hızlı ve net kınama tutumları, devletin 'Cumhur İttifakı eliyle açtığı tarihî fırsat penceresinin' heba edilmeyeceğini ortaya çıkardı.

Bu konunun terörle mücadeleyi etkileyecek bir yönünün olmadığı nettir. Ayrıca bu tarihi fırsat penceresinin eski tarzda yahut yeni tarzla bir çözüm süreci olmadığı da görülüyor. Terörle mücadelede devletin; Irak ve Suriye’deki terör unsurlarını ayrı görmesi de söz konusu değil. Terörle mücadelede 'organik bütünlük' yaklaşımı zaafa uğratılamaz.

Türkiye’ye karşı kullanılan terör unsurları, eskisi kadar yapamasalar da, Kürtleri insan kaynağı olarak kullanmaya çalışan ve Kürtlerin kimliğini istismar eden başta ABD, emperyalist güçlerin aylık ücretli-paralı çeteleridir. Diğer deyişle, paramiliter güçleridir. Bunlar bir Kürt hareketi olarak tanımlanamazlar, Türkiye’nin demokratik siyasetinde ve demokratik gelişiminde asla bir yerleri ve rolleri olamaz.

"Esas olan PKK'nin lağvedilmesi"

Uçum, ardından sözü Devlet Bakçeli'nin, Öcalan'ın TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşması ve umut hakkının kullanımıyla ilgili sözlerine getirdi.

Uçum "Bahçeli bunu terör örgütünün lağvedilmesi, teröristlerin Devlete teslim olması şartına bağladı. Bu şartların gerçekleşmesi veya geri dönülmeyecek bir şekilde gerçekleşme yoluna girmesi sürecinde bir uç örnek olarak ifade edilen hususun ne manaya geldiği ancak o şartlarda anlaşılabilir. Ayrıca bu kısım işin esası değildir, talidir. Esas olan; terörün bitmesi, terör örgütünün lağvedilmesi, teröristlerin devlete teslim olması, bunların sağlanmasıdır. İşte bu bağlam üzerinden geliştirilen terörün tasfiyesi stratejisinde; çözüm süreci, müzakere, mütareke söz konusu olmaz" dedi.

"Kişisel hesaplara kruban edilmemeli"

Uçum sözlerini "İşin özü terörsüz ve şiddetsiz bir Türkiye’ye ulaşmaktır. Bunun da imkân dâhilinde olduğu görülüyor. Bu imkân; devletin terörü tasfiyeye ilişkin sürecine katkı yapması gereken ve bunun için terör vesayetinden kurtulmak zorunda olan siyasi sorumlular tarafından doğru kullanılırsa, infaz hukukuna ilişkin konular elbette konuşulabilir" diyerek bitirdi.

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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
mehmet uçum Abdullah Öcalan umut hakkı dem parti
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