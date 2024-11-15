Uçum'dan Bahçeli-Erdoğan sorusuna yanıt: Aralarında yüksek bir uyum var

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Öcalan gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini ilan etsin” sözlerine ilişkin açıklama yaptı.



Abdullah Öcalan'ın Meclis'e gelip DEM Parti grubunda konuşmasının hukuken söz konusu olamayacağını belirten Uçum, şöyle konuştu:

"Devlet onun hukuki koşullarını oluşturursa olur. O ayrı bir şeydir umut hakkı ama hangi şarta bağlı olarak terörsüz Türkiye hedefine ulaşma şartına bağlı olarak. Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefini söyledi. 'Terör örgütü silahları bırakacak ve teslim olacak. Bu şartlar gerçekleşirse gelsin açıklama yapsın, umut hakkı da tartışılır' dedi. Şimdi bu uç şartlara bağlanmış benzetme örneğidir. Hukuken de mümkün değil."

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"Tamamen operasyonel amaçlı"

Ekol TV'de katıldığı programda konuşan Uçum'a Bahçeli'nin söz konusu açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan habersiz bir şekilde yaptığı iddiaları da soruldu.

Uçum, "Bahçeli ve Cumhurbaşkanı arasında o kadar yüksek bir uyum var ki şaşırırsınız.Onlar arasında her türlü gelişkin bir işbirliği söz konusu. Haberinin olmadığına ilişkin haberler tamamen tevzirattır. Devletin böyle inisiyatif aldığı bir konuda ikisi arasında bir uyumsuzluk olduğunu düşünmek tamamen provokatifliktir, tamamen operasyonel amaçlı ileri sürülen laflardır" dedi.

Uçum, Bahçeli'nin gazeteci Hilal Köylü'ye "mesleği bırak" dediği konuşmayı da hatırlatarak şunları söyledi: "Devletin böyle inisiyatif aldığı bir konuda devlet başkanı sıfatındaki Cumhurbaşkanı ile Cumhur İttifakı'nın güçlü lideri arasında uyumsuzluk olduğunu düşünmek tamamen operasyoneldir."

(RT)