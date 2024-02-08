Uçum'dan Arslan'a yanıt: Madde 153 bireysel başvuru ihlal kararlarını kapsamaz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın yüksek mahkemeye yeni atanan Yılmaz Akçil’in yemin töreninde yaptığı açıklamalara sosyal medyadan anıt verdi.

Anadolu Ajansı için kaleme aldığı “Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru kararlarındaki sorunlar” başlıklı yazısını alıntılayan Uçum, “Anayasa madde 153. hükmü bireysel başvuru ihlal kararlarını kapsamaz” dedi.

Uçum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ayrıca usul hukukumuzda ‘yeniden yargılama’ bağımsız bir kurum değildir. Yargılamanın yenilenmesi/iadesi kararına bağlı yargılama faaliyetine yeniden yargılama denir. Yargılamanın yenilenmesi/iadesi kararı verme yetkisi karar yeri mahkemelerine aittir. Ayrıntılar ve konunun diğer tüm yönleri ekli yazıda işlenmiştir.”

Arslan, Erdoğan'ın yüzüne konuştu: AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir anayasal temeli yoktur

Arslan ne demişti?

Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın katıldığı törende “AYM kararlarına uymak anayasal zorunluluktur” dedi.

Bireysel başvuru hakkına değinen Arslan, konuşmasının devamında Anayasa'nın 153. maddesine atıf yaptı ve şunları söyledi:

"Bireysel başvuruda AYM, önüne getirilen Anayasa uyuşmazlığını Anayasa'nın hükümlerine göre yorumlayıp karar vermektedir. Tüm mahkemeler Anayasayı yorumlayabilmektedir. Temyiz mahkemeleri Anayasayı da yorumlamakla yükümlülerdir. Anayasa’yı yorumlamak konusunda nihai yetki Anayasa Mahkemesi’ne verilmiştir. Temyizden geçerek kesinleşmiş yargı kararlarından sonra Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar ve yaptığı yorumdan sonra görüş farklılıklarının bulunduğu gerekçesiyle AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir anayasal ve yasal temeli yoktur. Elbette, AYM'nin kararlarını ve yorumlarını beğenmeyebilir, katılmayabiliriz. Ancak bir hukuk devletinde bu kararlara katılmasanız bile uyulması anayasal bir zorunluluktur."

(RT)