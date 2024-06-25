UCM’den Rusya Genelkurmay Başkanı hakkında yakalama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu (eski Rusya Savunma Bakanı) ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov hakkında yakalama kararı verdiğini açıkladı.

UCM'den yapılan yazılı açıklamada, kararın, “savaş suçu ve insanlığa karşı suç” iddiasıyla alındığı belirtildi.

“Sivillere yönelik saldırı emri”

Yakalama kararının 10 Ekim 2022-9 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleşen sivillere yönelik saldırılar ve insanlık dışı eylemler sebebiyle verildiği belirtilen açıklamada, Şoygu ve Gerasimov'un bu suçlara doğrudan katıldıkları, emri altındaki askerlere bu suçların işlenmesini emrettikleri ve emri altındaki askerler üzerindeki hakimiyet yükümlülüğüne aykırı hareket ettikleri kaydedildi.

Ukrayna elektrik altyapısına yönelik füze saldırıları

Açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus güçlerinin, Ukrayna elektrik altyapısına yönelik füze saldırılarından sorumlu olduklarına ilişkin makul gerekçeler bulunduğu vurgulandı.

Sivil unsurlara yönelik bu saldırıların Rusya güçlerine sağlayacağı askeri avantaja karşın Ukraynalı sivillere verdiği zararın çok daha fazla olduğu gerekçesiyle uluslararası insancıl hukukun orantılılık ve sivil unsurları ayırma ilkelerine aykırı saldırılar olarak değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, tanıkların korunması ve soruşturmaların selameti açısından yakalama emirlerinin içeriğinin 'gizli' olarak düzenlendiği belirtildi.

Putin hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı UCM, Mart 2023'te, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu. UCM, Mart 2024’te de Rus ordusunda Hava-Uzay Kuvvetleri Uzun Menzilli Hava Kuvvetlerinde Korgeneral rütbeli Sergey İvanoviç Kobilaş ve Rus Donanmasında Karadeniz Filosu Komutanı Amiral Viktor Nikolayeviç Sokolov hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.​​​​​​​

(AS)