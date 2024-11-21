UCM'den, Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında 8 Ekim 2023’ten 20 Mayıs 2024’e kadar insanlığa karşı işlenen ve savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkardı.

Lahey'deki mahkeme, suçlamalar arasında cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemlerin bulunduğunu açıkladı.

İsrail’in Filistin’de özellikle de Gazze’de sivil nüfusu yönelik eylemler gerçekleştirdiğini ifade eden UCM, kararı “uluslararası silahlı çatışma hukuku uyarınca” verdiğini belirtti.

Mahkeme ayrıca, “Gazze’deki sivil nüfusa yönelik insanlığa karşı suçların, yaygın ve sistematik” olduğuna karar verdi.

UCM, İsrail’in, 8 Ekim 2023 ile 20 Mayıs 2024 arasında sivilleri; yiyecek, su, ilaç, tıbbi malzemeler ile yakıt ve elektrikten “kasıtlı, bilerek mahrum bıraktığı” sonucuna vardı.

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"İnsani yardımı da engellediler"

Mahkeme, Netanyahu ve Gallant’ın insani yardımı engelleyerek, uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiklerini ifade etti.

UCM, Netanyahu ve Gallant’ın savaş suçları olan açlık yöntemini kullanarak suç işlemeleri konusunda makul nedenler oluştuğunu ve bu suçların, Gazze’de sivil nüfusun sağlığına ve hayatta kalmasına ciddi bir tehdit oluşturduğuna hükmetti.

Mahkeme, açıklamasında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın başındaki isim Muhammed Deif hakkında da tutuklama emri çıkardığını duyurdu. İsrail ordusu, Deif'in 13 Temmuz'da Han Yunus'ta düzenlenen saldırıda öldüğünü açıklamıştı.

Hamas, Deif'in öldürüldüğünü teyit etmemişti. İsrail, Deif'in Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı saldırısından sorumlu isimlerden biri olduğunu öne sürmüştü.

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UCM hakkında

Uluslararası Ceza Mahkemesi, uluslararası ceza hukuku kapsamında kurulmuş, devlet sorumluları tarafından işlenebilecek en ağır suçlar olan soykırım, insanlığa karşı suçlar ile savaş suçlarını soruşturmak ve kovuşturmak amacıyla uluslararası toplum tarafından oluşturulan daimi ve bağımsız bir yargı organıdır.

UCM, devletleri yargılamaz. UCM’de kişi sorumluluğu ilkesi esastır ve yalnızca gerçek kişiler yargılanabilir. Bunun temel nedeni, devletin tüzel kişiliğinin yargılanamaz, yargılansa bile bir ceza ile karşılaşamaz oluşundan kaynaklanıyor.

UCM’nin yargılama yetkisine giren suçların işlendiği iddia edildiğinde, bu suçları işleyen gerçek kişilere dava açılır. Bu gerçek kişiler, bizzat suçu işleyenden suç işlenmesi emri verene, en alt düzeyde suça iştirak edenden en üst düzet devlet görevlilerine, cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, genelkurmay başkanına kadar uzanabilir.

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(RT)