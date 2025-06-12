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Yayın Tarihi: 12 Haziran 2025 16:05
 ~ Son Güncelleme: 12 Haziran 2025 19:40
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Uçan Süpürge’den çağrı: Ebeveynler Günü diyelim

Açıklamada, Anneler Günü ve Babalar Günü'nün sadece teşekkür günleri değil, aynı zamanda cinsiyet temelli ayrımların pekiştirildiği günler haline geldiği belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Uçan Süpürge’den çağrı: Ebeveynler Günü diyelim

Uçan Süpürge Vakfı, Babalar Günü yaklaşırken dikkat çeken bir çağrıda bulundu: “Anneler Günü ya da Babalar Günü değil, Ebeveynler Günü diyelim. Çünkü çocuklarımıza borcumuz, kalıpların değil, eşitliğin içinde büyümelerini sağlamak.” Vakıf, toplumsal cinsiyet eşitliğini merkeze alan bir yaklaşımla, ebeveynliğin ve bakım emeğinin ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Cinsiyet temelli ayrımcılık

Vakıf tarafından yapılan yazılı açıklamada, mayıs ve haziran aylarında sosyal medyada sıkça paylaşılan “en iyi anne” ya da “en güçlü baba” gibi klişelerin sorgulanması gerektiği vurgulandı.

Bu tür kutlamaların, kadınlara ve erkeklere dayatılan toplumsal rollerin yeniden üretilmesine neden olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, Anneler Günü ve Babalar Günü'nün sadece teşekkür günleri değil, aynı zamanda cinsiyet temelli ayrımların pekiştirildiği günler haline geldiği belirtildi.

Toplumun anne olmayı fedakârlıkla, baba olmayı ise otoriteyle tanımladığına dikkat çekilen açıklamada, bu kalıpların bireyleri dar rollere hapsettiği ve çocuk bakımını eşit olmayan bir şekilde bölüştürdüğü ifade edildi. Kadınlar “iyi anne” olmanın, erkekler ise “güçlü baba” olmanın yüküyle baş etmek zorunda kalıyor. Bu durumun, çocuk bakımının büyük oranda kadınların üzerine yıkılmasına neden olduğu ve erkeklerin sadece “yardım eden” konumda kaldığı belirtildi.

Vakıf, Anneler ve Babalar Günü gibi ayrı kutlamaların, bu toplumsal rollerin yeniden üretilmesine katkı sunduğunu belirterek, cinsiyet rollerine dayanmayan, daha kapsayıcı bir “Ebeveynler Günü” çağrısında bulundu. Açıklamada, ebeveynliğin bir cinsiyet rolü değil, insan olmanın, bakım vermenin ve sorumluluk üstlenmenin ortak bir alanı olduğu vurgulandı.

Feminist bakışın, bakım emeğini yalnızca görünür kılmakla kalmadığı, aynı zamanda bu emeğin adil şekilde bölüştürülmesini hedeflediği kaydedildi. Kadınların yalnızca annelikle tanımlanmasının sorunlu olduğu ifade edilirken, erkeklerin çocuk bakımında daha aktif ve sorumlu bireyler olarak yer almalarının teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.

Kendini feda eden kahraman

Açıklamada ayrıca, Ebeveynler Günü’nün, sadece anneleri ya da babaları değil, çocukların yanında olan ve onlara eşit sorumlulukla destek veren herkesi onurlandırma amacı taşıdığı belirtildi. Bu yeni günün, annelere yüklenen “kendini feda eden kahraman” kimliğini ve babalara atfedilen “disiplin sağlayıcı” rolü reddetmeyi, onun yerine birlikte emek veren ve büyüten bireyleri yüceltmeyi amaçladığı ifade edildi.

Uçan Süpürge Vakfı’nın çağrısı şu sözlerle sona erdi: 
“Dolayısıyla, kutlayacaksak eğer, cinsiyet temelli değil, insan temelli bir bağ üzerinden kutlayalım. Toplumsal rollerin değil, ortak emeğin ve eşit sorumluluğun günü olsun. Ebeveynlik bir rolden çok, bir ilişki biçimidir. Bu yüzden de artık Anneler Günü ya da Babalar Günü değil, Ebeveynler Günü diyelim. Çünkü çocuklarımıza borcumuz, kalıpların değil, eşitliğin içinde büyümelerini sağlamak.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Babalar Günü 20 Haziran Babalar günü ebeyvenlik hakları
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