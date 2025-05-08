Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali 27 Mayıs’ta başlıyor

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin basın toplantısı 7 Mayıs’ta Ankara HiltonSA’da düzenlendi.

Toplantıya Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halime Güner’in yanı sıra, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, Çankaya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür Yardımcısı Dr. Hakan Serhan Sarıkaya, Etimesgut Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şerife Kübra Pekdoğan, festival danışmanı Alin Taşçıyan ve festival koordinatörlerinden Dalım İlteriş Mayadağlı katıldı.

Bu yıl "Benzersiz Kadınlar, Benzersiz Hikayeler" sloganıyla 28 Mayıs – 4 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek festival, Kült Kavaklıdere sinemaları ve Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde sinemaseverlerle buluşacak.

Türkiye dahil 29 ülkeden toplam 44 filmin gösterileceği festivalde, 26 uzun, 5 orta ve 13 kısa metrajlı film yer alacak.

Festivalin açılışı 27 Mayıs’ta Ankara Devlet Opera ve Balesi salonunda yapılacak. Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler’in sunacağı gecede Onur Ödülleri Gülşen Bubikoğlu ve Hülya Darcan’a, Genç Cadı Ödülü Mina Demirtaş’a, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri ise Başak Emre, Bennu Yıldırımlar ve Harika Uygur’a verilecek. Festivalin kapanışı ise 3 Haziran’da Kült Kavaklıdere’de yapılacak; Her Biri Ayrı Renk bölümündeki filmler arasından seçilecek yapım FIPRESCI Ödülü’nü alacak.

Halime Güner, basın toplantısında yaptığı konuşmada festivalin 28 yıllık yolculuğuna dikkat çekerek, “Kadınların sanatsal üretimi bir hafıza adaleti talebidir. Sessizleştirilen seslerin duyulması ve silinmiş hikayelerin yeniden yazılması için yola çıktık,” dedi.

Festival bu yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Etimesgut Belediyesi, UN Women ve TBWA’nın katkılarıyla düzenleniyor. Ayrıca birçok büyükelçilik ve kültür enstitüsü de festivale destek veriyor.

Festival danışmanı Alin Taşçıyan, programın çeşitliliğine dikkat çekerek, “Kadınların dünyadaki dertleri birbirine çok benziyor. Tüm filmleri izlemeniz mümkün, hangi birini seçsem diye düşünmeyeceksiniz,” ifadelerini kullandı.

Bu yılki seçkide öne çıkan filmler arasında Emine Yıldırım’ın Gündüz Apollon, Gece Athena, Duong Dieu Linh’in Ağlama, Kelebek ve Zeynep Köprülü’nün Su Yüzü gibi yapımlar yer alıyor.

Festival kapsamında paneller de düzenlenecek. 30 Mayıs’ta "Film Eleştirisinde Toplumsal Cinsiyet" başlıklı panel ve 1 Haziran’da "Korkutan Değişim: Body Horror Filmleri" paneli izleyiciyle buluşacak.

Biletler 17 Mayıs’tan itibaren Biletinial ve Kült Kavaklıdere gişesinden satışa sunulacak. Bilet fiyatları tam 100 TL, öğrenci 50 TL olarak belirlendi.