Uçan Süpürge, Altın Koza Film Festivali’nde sinema emekçisi kadınları buluşturdu

Uçan Süpürge Vakfı, Adana Altın Koza Film Festivali’nde sinema sektörünün emekçi kadınlarını bir araya getirerek önemli bir dayanışma platformu oluşturdu.

Festivalin son iki gününde düzenlenen iki farklı toplantıda, yönetmenlerden yapımcılara kadar sektörde yer alan kadınlar, sinemadaki kadın yoksulluğunu, kadın emeğinin görmezden gelinmesini ve sektördeki eril yapının bu emekçileri nasıl etkilediğini tartıştı.

Kadınlar, eşitlik ilkesine dikkat çekerek, tüm festivallerde bu konuların gündemde tutulması ve paylaşılması kararını aldı.

Toplantılarda, sektördeki kadın yoksulluğunun kadınların üretim süreçlerine olan etkisi vurgulanırken, yerel yönetimlerden kamu kurumlarına kadar geniş bir dayanışma ağı kurulmasına karar verildi.

Sektördeki kadınlara destek olmak amacıyla çevrimiçi ve yüz yüze platformların oluşturulması gerektiği belirtilirken, kadınların birbirlerine destek sağlayabileceği bir ağın oluşturulması kararlaştırıldı. Ayrıca, yabancı dil bilen, bütçe hazırlayabilen ve finansal planlama yapabilen kadınların da bu platformlarda bir araya gelerek birbirlerine destek olmasının önemi vurgulandı.

Kadın emeği ve dayanışma

Toplantılarda kadın sinema emekçilerine yönelik örgütlenme vurgusu yapılırken, meslek birliklerine üye olmanın dayanışmaya katkı sağlayacağı ve bu süreçte yeni üyelerin kazanılması için iletişimin hızlandırılması gerektiği belirtildi. Sektörde kadınların karşılaştığı mobbing ve taciz gibi şiddet biçimlerine karşı bir sözlük hazırlanması ve bu sözlükte meslek birlikleri ve örgütlenme kavramlarının netleştirilmesi kararlaştırıldı.

Sinema sektöründeki toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılığa karşı bir politika belgesi hazırlanmasına ve bu belgenin, sektördeki örgütlerin web siteleri üzerinden geniş kitlelere ulaştırılması hedeflendi. Ayrıca, kadınların çektiği kısa filmlerin daha geniş bir izleyici kitlesiyle buluşması için gösterim imkanlarının artırılması ve kadın filmlerine kota uygulanması gibi lobicilik faaliyetleri yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

Cinsiyet eşitliği ve şiddetle mücadele

Toplantıda, sinema setlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı davranışların önüne geçmek amacıyla broşürler hazırlanması ve bu broşürlerin set çalışanlarıyla paylaşılması kararı alındı. Sektördeki kadınların yaşadığı şiddetin sanat aracılığıyla gündeme taşınması ve bu tür şiddet vakalarının kamuoyunda daha görünür hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat çerçevesinde kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele edilmesi gerektiği, sinema emekçilerinin de bu düzenlemelerle korunduğuna dair farkındalığın artırılması kararlaştırıldı.

Sektörde kadın sinema emekçilerine yönelik ayrımcılığın takibi ve bu tür davranışlara karşı önlemler alınması da gündeme getirildi.

Katılımcılar

Toplantıya Belgesel Sinemacılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yapımcı Yönetmen Sevinç Yeşiltaş, Yönetmen Mediha Güzelgün, Yardımcı Yönetmen Rojda Ezgi Oral, Senaryo Yazarı Nejla Algan, Yönetmen-Yapımcı Özlem Çıngırlar, Oyuncu Yapımcı Gül Korkmaz, Aktör Yazar İletişim Tasarımcısı Pınar Özışık, Akademisyen Olcay Karacan, Akademisyen Duygu Onay Çöker, Siyad Başkanı Esin Küçüktepepınar, Yönetmen Arzu Görgülü, Film Yön Başkanı Biket İlhan, Akademisyen Nisan Yıldırım, Yönetmen Çiğdem Sezgin, Senaryo Yazarı Gül Gürsoy, Senaryo Yazarı Melek Ordu ve Uçan Süpürge gönüllüsü Halime Güner gibi isimler katıldı.

(EMK)