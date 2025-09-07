ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 7 Eylül 2025 12:25
 ~ Son Güncelleme: 7 Eylül 2025 12:30
1 dk Okuma

Uçaklarda su ücretsiz oluyor

Bakan Uraloğlu, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm hava yolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Uçaklarda su ücretsiz oluyor
Fotoğraf: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçaklarda yolcu başına 200 mililitreye kadar içme suyunun bedava olarak verileceğini duyurdu.

Bazı havayolu şirketleri uçaklarda uçuş süresince su vermezken su satışlarını da döviz cinsinden yapıyordu.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, uçak yolculuklarında yolculara ücretsiz su ikramı yapılması yönünde uygulamanın başlatılması için hava yolu şirketlerine talimat verildiğini duyurdu.

Uraloğlu, açıklamasında, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm havayolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak. Bu uygulama kapsamında uçuş süreleri değerlendirmeye alınmayacak" dedi.

"Hedef sağlık riskini azaltmak"

Uraloğlu, devamında şunları söyledi:

"Özellikle yaz aylarında, uzun süren beklemelerde ya da kabin içi havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda yolcularımızın susuz kalması; baş ağrısı, konsantrasyon kaybı, hatta tıbbi acil durumlara kadar varabilen riskler oluşturabiliyor. Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz."

Uraloğlu, uluslararası operasyonel iyi uygulama örneklerinde de yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının işletmelerin sorumlulukları arasında görüldüğünü hatırlatarak, "Yolculara ücretsiz içme suyu ikramı, yolcu memnuniyetini ve işletmelerimizin uluslararası saygınlığını artıracaktır" açıklamasında bulundu.

(AB)

