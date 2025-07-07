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LGBTİ+
Yayın Tarihi: 7 Temmuz 2025 16:11
 ~ Son Güncelleme: 7 Temmuz 2025 16:12
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Üç yıl önce Onur Ayı’nda gözaltına alınan LGBTİ+ aktivistleri beraat etti

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi: “Mücadeleye devam edeceğiz, sokakların, meydanların bizim olduğunu bir kez daha haykırıyoruz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Üç yıl önce Onur Ayı’nda gözaltına alınan LGBTİ+ aktivistleri beraat etti
Fotoğraf: İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi

20. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü öncesinde, 5 Haziran 2022’de Kadıköy Yeldeğirmeni’nde bir araya geldikleri esnada gözaltına alınan LGBTİ+ aktivistleri hakkında açılan davada bugün karar çıktı.

Kartal Adliyesi’nde görülen duruşmada, üç yılı aşkın süredir yargılanan 11 kişinin tamamı beraat etti.

Aktivistler hakkında “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla dava açılmış, savcılık, eylemin izinsiz olduğunu ileri sürerek aktivistler hakkında ceza talep etmişti. 

Onur Ayı için açıklama yapmak isteyen LGBTİ+'lara gözaltı
YELDEĞİRMENİ / İSTANBUL
Onur Ayı için açıklama yapmak isteyen LGBTİ+'lara gözaltı
5 Haziran 2022

Kararın ardından açıklama yapan İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi “Mücadeleye devam edeceğiz, sokakların, meydanların bizim olduğunu bir kez daha haykırıyoruz,” dedi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu onur ayı yeldeğirmeni
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