Üç yıl önce Onur Ayı’nda gözaltına alınan LGBTİ+ aktivistleri beraat etti

20. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü öncesinde, 5 Haziran 2022’de Kadıköy Yeldeğirmeni’nde bir araya geldikleri esnada gözaltına alınan LGBTİ+ aktivistleri hakkında açılan davada bugün karar çıktı.

Kartal Adliyesi’nde görülen duruşmada, üç yılı aşkın süredir yargılanan 11 kişinin tamamı beraat etti.

⇒ Aktivistler hakkında “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla dava açılmış, savcılık, eylemin izinsiz olduğunu ileri sürerek aktivistler hakkında ceza talep etmişti.

YELDEĞİRMENİ / İSTANBUL Onur Ayı için açıklama yapmak isteyen LGBTİ+'lara gözaltı

Kararın ardından açıklama yapan İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi “Mücadeleye devam edeceğiz, sokakların, meydanların bizim olduğunu bir kez daha haykırıyoruz,” dedi. (TY)