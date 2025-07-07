Üç yıl önce Onur Ayı’nda gözaltına alınan LGBTİ+ aktivistleri beraat etti

20. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü öncesinde, 5 Haziran 2022’de Kadıköy Yeldeğirmeni’nde bir araya geldikleri esnada gözaltına alınan LGBTİ+ aktivistleri hakkında açılan davada bugün karar çıktı.
Kartal Adliyesi’nde görülen duruşmada, üç yılı aşkın süredir yargılanan 11 kişinin tamamı beraat etti.
⇒ Aktivistler hakkında “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla dava açılmış, savcılık, eylemin izinsiz olduğunu ileri sürerek aktivistler hakkında ceza talep etmişti.
YELDEĞİRMENİ / İSTANBUL
Onur Ayı için açıklama yapmak isteyen LGBTİ+'lara gözaltı
Kararın ardından açıklama yapan İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi “Mücadeleye devam edeceğiz, sokakların, meydanların bizim olduğunu bir kez daha haykırıyoruz,” dedi. (TY)
3 yıl önce 30. LGBTİ+ Onur Haftası ve 20. LGBTİ+ Onur Yürüyüşü öncesi Yeldeğirmeni’nde işkenceyle gözaltına alınan LGBTİ+ aktivistleri, bugün duruşma sonrası beraat etti.— İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası (@istanbulpride) July 7, 2025
Mücadeleye devam edeceğiz, sokakların, meydanların bizim olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. pic.twitter.com/BQsz026ywX