Türkiye’nin Pakistan, Somali ve Suriye ile akdettiği üç ayrı milletlerarası anlaşma, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Onaylanan kararlar; enerji alanındaki işbirliklerinden ayni hibe desteğine ve yükseköğretim faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Pakistan ile hidrokarbon işbirliği Resmi Gazete’de yer alan ilk karara göre, Türkiye ile Pakistan arasında "Hidrokarbonlar Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma" ile bu anlaşmada değişiklik öngören ve 13 Şubat 2025 tarihinde İslamabad’da imzalanan protokol onaylandı.

Bu düzenlemeyle iki ülke; kendi ulusal mevzuatları çerçevesinde hidrokarbon alanında bilimsel, teknik, yasal ve ticari işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyor. Taraflar ayrıca, hem kendi topraklarında hem de üçüncü ülkelerde ortak enerji yatırımlarını teşvik etmek üzere birlikte hareket edecek.

Somali'ye ayni hibe desteği Yayımlanan kararlar kapsamında, Türkiye ile Somali arasında imzalanan "Ayni Hibe Desteği Anlaşması" da resmiyet kazandı. Anlaşma ile iki ülke arasındaki dayanışma ve destek mekanizmalarının sürdürülmesi amaçlanıyor.

Suriye'deki akademik birimler için mutabakat zaptı Resmi Gazete’de yer alan bir diğer önemli karar ise yükseköğretim alanını ilgilendiriyor.

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat zaptı onaylandı.

Söz konusu mutabakat, Gaziantep Üniversitesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Suriye’de bulunan akademik birimlerinin faaliyetlerinin düzenlenmesini ve yürütülmesini kapsıyor.

(EMK)