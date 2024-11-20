Üç MHP milletvekili Genel Merkezce istifaya çağrıldı, vekiller bağlılık yeminiyle istifa etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından üç milletvekilinin istifasının istendiğini ve istifa dilekçelerinin kabul edildiğini duyurdu.

Yalçın, aynı mesajda istifaların "parti içinde devam eden bir inceleme" ile ilgili olarak istendiğini ve Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifalarının kabul edildiğini açıkladı.

Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur… — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) November 20, 2024

Bu gelişmenin ardından MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 47'ye düştü.

Milletvekilleri: "Son nefesimize kadar..."

İstifaların ardından, eski MHP milletvekilleri, MHP'ye bağlılık ve Bahçeli'ye sadakat ifadelerinin öne çıktığı sosyal medya mesajları yayımladılar.

Hasan Basri Sönmez, "Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız." dedi.



İsmail Akgül, "Verilen karar başımız üstünedir." diye yazdı.



Mustafa Demir de "Liderimizin ve partimizin son nefesimize kadar emrindeyiz." mesajı yayımladı.

Sinan Ateş cinayeti ve altın kaçakçılığı bağlantıları

MHP üst düzey yöneticilerinin adlarının karıştığı Sinan Ateş cinayeti soruşturması sırasında, öldürülen ülkücünün eşi Ayşe Ateş, tetikçi Eray Özyağcı’nın cinayetten 1 ay sonra MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün babasının evinde kaldığını öne sürmüştü.

Ayşe Ateş mahkemede “PTS kayıtlarına göre kiralık katil Eray Özyağcı’nın Bolu’da araç değiştirdiği, İstanbul’a götürülmek yerine Bolu’da bir müddet gizlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunmaktadır.” demişti.

Cinayetten sonra kaçan ve 38 gün sonra yakalanan tetikçi Eray Özyağcı arandığı sırada Bolu Ülkü Ocakları Başkanı olan İsmail Akgül 2023'te MHP milletvekili seçilmişti.

Halk TV'de konuyu tartışan gazeteci İsmail Saymaz, istifanın siyasal değil adli bir soruşturmaya dayandığını, istifaları istenen üç milletvekilinin de Türkiye'ye kaçak altın soktukları suçlamasıyla karşı karşıya kalmaları üzerine Bahçeli tarafından istifalarının istendiği bilgisini paylaştı.

Saymaz, "[...] Muhtemelen bu üç milletvekili [milletvekilliği] imtiyazını ve dokunulmazlığını kullanarak çanta içinde VIP'ten [altın] geçirerek Türkiye'ye sokmuşlar." dedi.

Liderlik kültünün siyasal bağlamı MHP'li milletvekillerinin seçmenlerine yönelik hiçbir açıklama olmaksızın Genel Merkez emriyle vekillikten istifaları ve ardından sosyal medyadan duyurdukları "lidere sadakat" beyanları siyaset biliminde, genellikle otoriter veya karizmatik liderliğin ön planda olduğu toplumsal ve siyasal düzenlerle ilişkilendiriliyor. Bu tapınmacılık (kült) liderin kişisel özelliklerine, karizmasına veya sembolik anlamına duyulan yoğun bağlılıkla şekillenir. Lider, yalnızca bir yönetici değil, aynı zamanda toplumsal değerlerin, kimliğin ve ideallerin taşıyıcısı olarak görülür. Bu bağlılık kültürü, bireylerin liderin otoritesini sorgulamak yerine onu yüceltmeye ve onun rehberliğinde hareket etmeye eğilimli olduğu bir değer sistemiyle ilişkilendirilir. Lidere tapınma kültürü, bir yanıyla toplumun antik pederşahi, kolektivist ve hiyerarşik değer sistemini şefe sadakat, itaat ve fedakârlığı öne çıkararak yeniden üretirken modernlik koşullarında kendisini ulusal bir kimliğin veya ideolojinin somutlaşmış hali olarak empoze eder. Lider tapıncı bireylerin toplumla ilişkilerinde çoğunlukla eleştirel düşünme kapasitelerini sınırlayan ve demokratik süreçleri sekteye uğratan bir unsur olarak değerlendirilebilir. Ancak bu tür bir bağlılık, "seçkinlik" iddiasındaki özel birlik veya teşkilat içinde de tersine, bütüncüllüğü güçlendiren bir mekanizma olarak işlev görebilir.

(AEK)