Üç LGBTQ+ yazar ve editör, Gazze haberi nedeniyle New York Times'tan ayrıldı

them’in haberine göre, üç LGBTQ+ gazeteci, New York Times Magazine'in İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kamuoyu önünde kınadıktan sonra istifa etti ve katkıda bulunan bir fotoğrafçı dayanışma için büyük bir projeyi iptal etti.

2015'ten beri Times'ta çalışan ve profil yazarlığı için 2023 Ulusal Dergi Ödülü de dahil olmak üzere çok sayıda ulusal ödül kazanan Jazmine Hughes, haber odasının halk protestosu politikasını ihlal ettiği tespit edildikten sonra istifa etti.

Times'ın politikası, haber ve fikir bölümleriyle çalışan gazetecilerin "kamusal davaları veya hareketleri desteklemek için yürüyemez veya miting yapamaz, kamusal meseleler hakkında pozisyon alan reklamları imzalayamaz veya isimlerini kampanyalara ödünç veremez... veya benzer olaylar, eğer bunu yapmak, yetenekleri veya Times'ın haberleri ele alırken tarafsız gözlemciler olarak işlev görme yeteneği hakkında makul bir şüphe uyandırabilirse."

Hughes, Gazze'deki Savaşa Karşı Yazarlar (WAWOG olarak da bilinir) adlı özel koalisyon tarafından açık bir mektup imzalayan 7.900'den fazla yazardan biri.

Açık mektupta, "Yazarlar, gazeteciler, akademisyenler, sanatçılar ve diğer kültür çalışanları olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı ifade etmek için bir araya geliyoruz" denildi. "[...] ABD hükümetinin finanse etmeye ve askeri yardımla silahlandırmaya devam ettiği soykırım savaşının kurbanları olan Gazze halkının yanındayız."

Mektubun imzacılarının "muhalefetin susturulmasına ve ırkçı ve revizyonist medya döngülerine karşı durduğunu" ekliyor, özellikle de New York Times yayın kurulunu "İsrail'in savunmak için savaştığı şey, insan yaşamına ve hukukun üstünlüğüne değer veren bir toplumdur" diye yazmakla suçluyor. WAWOG ayrıca kültür kurumlarında çalışan yaratıcıları, İsrail'i temsil eden veya destekleyen kurumların boykot edilmesi çağrısını İsrail'e Akademik ve Kültürel Boykot için Filistin Kampanyası'nı desteklemeye çağırdı.

Hughes, Times'ı halkın protesto politikası nedeniyle terk eden tek queer yazar değildi. New York Times Magazine yazarı Jamie Lauren Keiles, yukarıda belirtilen açık mektupların her ikisini de imzaladı, artık yayın için çalışmayacaklarını açıkladı.

Abby Monteil’in haberine göre, Keiles, istifa kararlarını açıklayan bir X dizisinde, "Bu haftanın başlarında Times dergisindeki katkıda bulunan yazarlık pozisyonumdan istifa ettim çünkü resmi bir kurumsal bağlantıya sahip olmak işim için bir sorumluluk haline gelmeye başlamıştı" diye yazdı. "Kaynaklar benden giderek artan bir şekilde BLM, trans şeyler ve İsrail'in kalitesiz [New York Times] kapsamı olarak anladıkları şey için cevap vermemi istiyorlardı. Editörlerimi sevmeme ve her zaman desteklendiğimi hissetmeme rağmen, sonunda kurumun benden vermekten daha fazlasını aldığına karar verdim."

"Haber odaları güzel bir proje"

Hughes, hafta içi haber yayını Democracy Now!'da Keiles ile ortak bir röportaj sırasında, gazetecilik nesnelliği kavramını "var olmayan bir dünya için harika, güzel bir proje" olarak nitelendirdi.

"Genel olarak ana akım medyada, haber odalarının son zamanlarda güzel bir proje" olarak nitelendirdi.

9 Kasım Perşembe günü, fotoğrafçı Nan Goldin, New York Times Magazine ile işbirliği içinde bir projeyi iptal ettiğini duyurmak için Instagram hikayelerine gitti "NYT'nin İsrail'le suç ortaklığı gösteren Gazze savaşı hakkındaki haberi nedeniyle. Neyi rapor edip neyi bildirmediklerini ve Filistinlilerin söylediklerinin doğruluğunu nasıl sorguladıklarını gösteriyorlar."

Goldin, "Gerçeği bildiren NYT gazetecilerine saygı duyuyorum" diye devam etti. "Son haftalarda hedef alınan ve öldürülen onlarca Filistinli gazetecinin yasını tutuyorum. Gazze halkı çığlık attığı sürece, bizi kim susturmaya çalışırsa çalışsın, bizi duyabilmeleri için daha yüksek sesle bağırmalıyız."

(EMK)