Üç kardeş inşaat temelindeki suda ölü bulundu: 'Ne bir önlem, ne bir güvenlik var'

İstanbul Sancaktepe'de önceki gün kaybolan 3 kardeşin cesedi bir inşaatın temelindeki suda bulundu.

İnşaatın görevlisi, inşaatın yağmur suyuyla dolu temelinde çocuk cesedi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekiplerince yağmur suyunun tahliye edilmesi sonrası 3 çocuğun cesedi ekiplerce çıkarıldı.

Yapılan incelemede cesetlerin, önceki gün kaybolan ve evleri inşaat alanına yakın olan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlere ait olduğu anlaşıldı. Çocukların cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise 3 kardeşin ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Sağın kardeşlerin cenazelerinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sancaktepe'deki Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verilmesi bekleniyor.

Söz konusu mahallede oturan ve kaybolmadan önce evlerinin önünde oyun oynadıkları belirtilen 3 kardeş, 2 Ekim günü akşam saatlerinde kaybolmuştu.

Baba: Su dolmuş, etraf çamur

Öte yandan Anadolu Ajansı'na konuşan çocukların babası Ayvaz Sağın, inşaat alanında herhangi bir önlem alınmadığını belirterek olayın ihmalden kaynaklandığını öne sürdü.

Suyun üzerindeki topun çocuklarına ait olduğunu belirten Sağın, "Top ellerindeki toptu. Herhalde top düştü oraya. Onu alayım derken düştüler mi, kaydılar mı ne olduysa bilmiyoruz" dedi.

İnşaat alanında herhangi bir önlem alınmadığını öne süren ve sorumlular hakkında şikayette bulunacağını belirten baba Sağın şunları söyledi:

"İhmal var. Çocuğun boğulduğu yerde ne bir önlem var ne bir güvenlik var. Su dolmuş, etraf çamur. Okulun dibinde, okula 60 metre var yok, öğrencilerin geçtiği bir yol. Sırf benim çocuğum için değil, herkesin çocuğu için orada bir ihmal var. Oradaki ihmal olmasa belki benim 3 çocuğum şu an hayattaydı. İhmal 3 çocuğumuzu aldı yuttu."

İnşaat alanının bir tarafının açık olduğunu dile getiren Sağın, "3-4 metre bir yer açık, bir de 10-12 metre arası bir yer açık. Başında da kimse yok." dedi.

(AÖ)