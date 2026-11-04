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YT: Yayın Tarihi: 04.11.2026 10:08 4 Kasım 2026 10:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.11.2026 10:54 4 Kasım 2026 10:54
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Üç insan hakları örgütünden AİHM'ye İmamoğlu başvurusu

HRW ve iki hukuk örgütü, İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin AİHM'ye görüş sundu. Kuruluşlar, Demirtaş ve Kavala kararlarını hatırlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Üç insan hakları örgütünden AİHM'ye İmamoğlu başvurusu
Fotoğraf: Ferhat Yaşar
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İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch - HRW), Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi ve Uluslararası Hukukçular Komisyonu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) ortak görüş sundu.

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Üç kuruluş, 3 Kasım'da yayımladıkları açıklamada, Türkiye'de muhalif siyasetçilere yönelik tutuklama ve ceza kovuşturmalarının siyasi katılımı engellemek amacıyla kullanıldığına yer verdi.

Kuruluşların AİHM'ye sunduğu üçüncü taraf görüşünde (amicus brief), Türkiye'deki yargı bağımsızlığı sorunları, ceza hukukunun siyasi amaçlarla kullanıldığı iddiaları ve seçilmiş siyasetçilere yönelik tutuklamalar ele alındı.

AİHM üç ayrı hak ihlali iddiasını inceleyecek

İmamoğlu'nun AİHM'ye yaptığı başvuruda, tutukluluğunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin üç ayrı hükmünü ihlal ettiği belirtildi.

Başvuru kapsamında özgürlük ve güvenlik hakkını düzenleyen 5. madde, haklara getirilen sınırlamaların öngörülen amaçlar dışında kullanılmasını yasaklayan 18. madde ve serbest seçim hakkını güvence altına alan Ek 1 No'lu Protokol'ün 3. maddesi gündemde.

AİHM, 13 Nisan 2026'da İmamoğlu'nun başvurusunu Türkiye'ye bildirmiş ve hükümetten görüş istemişti.

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"Siyasi rakiplerin tutuklanması alışıldık bir yöntem"

Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi Direktörü Ayşe Bingöl Demir, İmamoğlu'nun başvurusunun Türkiye'de daha önce görülen siyasi tutukluluk davalarıyla benzer sorunları gündeme getirdiğini söyledi.

Bingöl Demir, siyasi rakiplerin ve muhalif görülen kişilerin siyasi yaşamdan uzaklaştırılmak amacıyla tutuklanmasının Türkiye'de tekrarlanan bir uygulamaya dönüştüğünü söyledi.

Üç kuruluş, ceza hukukunun muhalif siyasetçiler hakkında kullanılmasının yalnızca tutuklanan kişilerin haklarını değil, seçmenlerin siyasi temsil hakkını da etkilediğini vurguladı. Açıklamada, tutuklama kararları ve ağır suçlamaların siyasi çoğulculuk üzerinde caydırıcı etki yaratabileceğine dikkat çekildi.

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Demirtaş ve Yüksekdağ kararları hatırlatıldı

Üç kuruluş, İmamoğlu'nun tutukluluğunu 2016 ve 2017 yıllarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) yöneticileri ve milletvekillerine yönelik gözaltı ve tutuklamalarla karşılaştırdı.

Açıklamada, AİHM'nin eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile diğer 15 siyasetçinin tutukluluklarına ilişkin değerlendirmeleri hatırlatıldı.

Mahkemenin bu davalarda tutuklamaların siyasi çoğulculuğu ve demokratik tartışma özgürlüğünü sınırlandıran amaçlar taşıdığı yönünde tespitlerde bulunduğu belirtildi.

HRW Kıdemli Hukuk Danışmanı Aisling Reidy, İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin başvurunun Demirtaş ve diğer Kürt siyasetçilerin davalarıyla benzerlikler taşıdığını söyledi.

Reidy, AİHM'nin önceki kararlarında siyasi saikli tutuklamaların hem seçilmiş siyasetçilerin hem de seçmenlerin haklarını ihlal ettiğini tespit ettiğini hatırlattı.

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AİHM'nin kararları gündemde

Üç kuruluşun AİHM'ye sunduğu görüşün önemli başlıklarından birini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesi oluşturuyor. Bu madde, sözleşmede tanınan haklara getirilen sınırlamaların öngörülen amaçlar dışında kullanılmasını yasaklıyor.

HRW'nin açıklamasına göre AİHM, 2019'dan bu yana HDP'li siyasetçiler ve insan hakları savunucusu Osman Kavala hakkında verdiği sekiz kararda Türkiye'nin 18. maddeyi ihlal ettiğine hükmetti.

Kuruluşlar, İmamoğlu'nun tutukluluğunun da siyasi amaç taşıyıp taşımadığının bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Açıklamada, AİHM'nin Gürcistan, Azerbaycan ve Ukrayna hakkında verdiği kararlarda da ceza soruşturmalarının siyasi muhalefeti sınırlandırmak amacıyla kullanılmasını incelediği hatırlatıldı.

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Yargı bağımsızlığına ilişkin eleştiriler

Üçüncü taraf görüşünde, Türkiye'de yargı bağımsızlığının zayıfladığı ve bazı alt derece mahkemelerinin Anayasa Mahkemesi kararlarına uymadığı yönündeki değerlendirmelere de yer verildi. Kuruluşlar, bu durumun muhalif siyasetçilerin iç hukukta etkili bir hukuki korumaya erişmesini güçleştirdiğini belirtti.

Uluslararası Hukukçular Komisyonu Avrupa ve Orta Asya Programı Direktörü Temur Shakirov, Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı alanında yaşanan sorunların demokratik çoğulculuğu ve serbest seçim hakkını etkilediğini söyledi.

Shakirov, AİHM'nin muhalif siyasetçilere yönelik tutuklama ve kovuşturmaları sıkı biçimde incelemesi gerektiğini ifade etti.

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Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Mart 2025'te gözaltına alındı.

İmamoğlu, 23 Mart 2025'te “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet almak” ve “kamu ihalelerine fesat karıştırmak” gibi suçlamalarla tutuklandı. Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

İmamoğlu, tutukluluğunun siyasi amaç taşıdığını ve temel haklarını ihlal ettiğini savunarak AİHM'ye başvurdu.

AİHM, 13 Nisan 2026'da başvuruyu Türkiye hükümetine bildirdi.

Son olarak üç insan hakları ve hukuk kuruluşu, 3 Kasım 2026'da İmamoğlu'nun başvurusuna ilişkin ortak üçüncü taraf görüşünü mahkemeye sundu.

AİHM'nin İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin esas incelemesi devam ediyor. Mahkeme henüz başvurunun sonucuna ilişkin karar vermedi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu AİHM HRW
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