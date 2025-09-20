Üç günde 8 AKP il başkanı istifa etti

AKP'de üç günde sekiz il başkanı istifasını duyurdu. Parti yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur" denildi.

Perşembe günü Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Muğla il Başkanı Haluk Laçin'in istifa açıklamaları ardından, cuma günü Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk görevden ayrıldıklarını açıkladı.

Elazığ ile başladı Tunceli ile devam etti

İstifalar, Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın istifa açıklamasıyla başladı. Yıldırım altı yıllık il başkanlığı görevini bıraktığını duyurdu.

Yıldırım’ın oğlu Mustafa Seccad Yıldırım’ın uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada tepki çekmişti.

Elazığ ardından Muğla İl Başkanı Haluk Laçin yazılı basın açıklamasında, “Kendi takdirim ve Genel Merkezimizin bilgisi dâhilinde ayrıldığımı paylaşmak istiyorum,” dedi.

Cuma günü ise ilk istifa haberi Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan'dan geldi.

Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "kendi iradesi ve genel merkezin bilgisi doğrultusunda" görevinden ayrıldığını duyurdu.

Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk de görevinden istifa ettiğini açıkladı. Göktürk, "Gerek babamın sağlık durumu, gerekse benim geçirmem gereken operasyonlar nedeniyle, uzunca bir süre Çanakkale’den ayrılmak zorunda kalacağım," dedi.

Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Genel Merkezin takdiri ile görevimden ayrılıyorum. Hakkınızı helal edin," dedi.

Son olarak Ordu İl Başkanı Selman Altaş ve AKP Tunceli İl Başkanı Bülent Süner istifa etti.

AKP: Çalışmalar istediğimiz düzeyin altında

İstifaların ardından parti yönetiminden açıklama geldi:

"Kongre döneminin ardından partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 8 ilde görev değişikliğine gidilmiştir. Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur."

(NÖ)