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DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Kasım 2023 09:23
 ~ Son Güncelleme: 8 Kasım 2023 09:40
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Üç günde 640 Êzidî Şengal’e geri döndü

IŞİD'in 3 Ağustos 2014'te düzenlediği saldırıların ardından yüz binlerce Şengalli Êzidî, göç etmek zorunda kalmıştı. Şarya Kampı'nda kalan 640 Êzidî daha son üç günde Şengal’e geri döndü.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/08/uc-gunde-640-ezidi-sengale-geri-dondu.jpg
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentinde bulunan Şarya Kampı'nda kalan 640 Êzidî yurttaş son üç günde  Şengal’e geri döndü.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı İvan Fayeq, dün yaptığı açıklamada 170 Êzidî yurttaşın Şengal’e geri döndüğünü söyledi. Bakan Fayeq, söz konusu dönüşlerin hükümet ve güvenlik güçleriyle koordineli bir şekilde sağlandığını belirtti.

IKBY'deki kamplarda kalan diğer Êzidîlerin de dönüş hazırlıkları içerisinde olduğu bilgisini paylaşan Fayeq, 6 Kasım'da yaptığı başka bir açıklamada ise Şarya Kampı'ndaki 470 Êzidî yurttaşın Şengal’e geri döndüğünü duyurmuştu.

Ne olmuştu?

IŞİD, 3 Ağustos 2014'te düzenlediği saldırıların ardından yüz binlerce Şengalli Êzidî, göç etti. Şu ana kadar Êzidîlerin 300 bini göçmen kamplarında ve IKBY şehir merkezlerinde yaşıyor.

Ancak IŞİD'ten kaçtıktan sonra Duhok, Hewlêr (Erbil) ve Zaho'ya göç eden Êzidîlerin Şengal'e dönüşleri KDP tarafından zaman zaman engelleniyor.

(NT)

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