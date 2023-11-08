Üç günde 640 Êzidî Şengal’e geri döndü

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentinde bulunan Şarya Kampı'nda kalan 640 Êzidî yurttaş son üç günde Şengal’e geri döndü.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı İvan Fayeq, dün yaptığı açıklamada 170 Êzidî yurttaşın Şengal’e geri döndüğünü söyledi. Bakan Fayeq, söz konusu dönüşlerin hükümet ve güvenlik güçleriyle koordineli bir şekilde sağlandığını belirtti.

IKBY'deki kamplarda kalan diğer Êzidîlerin de dönüş hazırlıkları içerisinde olduğu bilgisini paylaşan Fayeq, 6 Kasım'da yaptığı başka bir açıklamada ise Şarya Kampı'ndaki 470 Êzidî yurttaşın Şengal’e geri döndüğünü duyurmuştu.

Ne olmuştu?

IŞİD, 3 Ağustos 2014'te düzenlediği saldırıların ardından yüz binlerce Şengalli Êzidî, göç etti. Şu ana kadar Êzidîlerin 300 bini göçmen kamplarında ve IKBY şehir merkezlerinde yaşıyor.

Ancak IŞİD'ten kaçtıktan sonra Duhok, Hewlêr (Erbil) ve Zaho'ya göç eden Êzidîlerin Şengal'e dönüşleri KDP tarafından zaman zaman engelleniyor.

(NT)