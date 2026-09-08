Üç günde 177 orman yangını: Antalya ve Adana'da mücadele devam ediyor

Türkiye'de Eylül ayının ilk haftasında çok sayıda orman yangını meydana geldi. Antalya'nın Aksu ilçesinde pazartesi öğleden sonra başlayan ve 30 saattir süren yangın, salı akşamı sertleşen rüzgârla yeniden güçlendi ve bazı mahallelerde evlere sıçradı. Antalya'da Kumluca'da 10 ev, Serik'te 6 ev zarar gördü. Adana'nın Kozan ilçesinde 7 ev kullanılamaz hale geldi ve 40 ev tahliye edildi. Mersin Bozyazı'daki yangının enerjisi düşürüldü, Kayseri Yahyalı'daki yangın kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 1-8 Eylül arasında Türkiye genelinde 406 yangın çıktı ve bunların 177'si son üç günde meydana geldi. Aksu-Kepez, Kumluca ve Kozan'daki yangınlar henüz kontrol altına alınmadı. Kuvvetli rüzgâr yangınların büyümesinde belirleyici oldu, ancak çıkış nedenleri henüz belirsiz.

Antalya’nın Aksu ilçesinde pazartesi öğleden sonra başlayan ve Kepez’e kadar yayılan orman yangını, salı akşamı yeniden güçlendi. Gün içinde enerjisi düşen yangın, akşam saatlerinde sertleşen rüzgârla yeniden alevlendi; bazı mahallelerde evlere sıçradı. Yaklaşık 30 saattir süren yangına, havanın kararmasıyla uçak ve helikopter müdahalesi durduruldu; kara ekipleri gece boyunca çalışmayı sürdürüyor.⁠

AA'nın haberine göre, yangın Aksu’nun Karaöz, Yeşilkaraman, Hatipler, Kızıllı ve Çamlıca mahallelerinde geniş bir alanı etkiledi. Gün içinde Antalya-Isparta karayoluna kadar ulaşan alevlerin yolu aşması engellendi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangının rüzgârla daha önce oluşturulan müdahale hatlarını aşarak Karaöz ve Yeşilkaraman’ın içine yayıldığını, evleri, seraları ve hayvan barınaklarını tehdit ettiğini söyledi. Mahallelerde, tehlikenin seyrine göre tahliye ve geri dönüşler yapıldı.

Kumluca’da yaklaşık 10 ev zarar gördü

Antalya’daki ikinci büyük yangın salı günü saat 14.00 sıralarında Kumluca’da çıktı. Akşam saatlerinde yangın henüz kontrol altına alınmamış olmakla birlikte enerjisinin önemli ölçüde düşürülmüş olduğu bildirildi.

Vali Şahin, Kumluca’da yaklaşık 10 evin zarar gördüğünü, bazı hayvanların öldüğünü ve yangının bir ara jandarma karakolunu da tehdit ettiğini açıkladı. Akşam itibarıyla yerleşim yerlerine yönelik tehdidin büyük ölçüde azaltıldığı, ancak söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Serik: 6 ev yandı

Antalya’nın Serik ilçesinde gece çıkan ve Sarıabalı ile Deniztepesi çevresini etkileyen yangın, yaklaşık dokuz saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 6 ev ile tarım alanları ve seralar zarar gördü.

Kozan: 7 ev yandı, 40 ev boşaltıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde salı sabahı iki ayrı noktada başlayan yangınlardan Düzağaç’taki yangın kontrol altına alındı; Enizçakırı’ndan Doğanalan’a ormanlara yayılan yangın ise gece saatlerinde devam ediyordu.

Doğanalan’da rüzgârla büyüyen yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi; 40 ev tahliye edildi. Gün içinde yangına uçak ve helikopterlerin yanı sıra yüzlerce personel ve onlarca kara aracıyla müdahale edildi. Havanın kararmasının ardından hava araçları çekildi; kara ekiplerinin müdahalesinin sabaha kadar süreceği bildirildi.

Adana’da son iki gündeki Karaisalı Çorlu, Feke Mahsurlu ve Kozan Düzağaç yangınlarında toplam 132 hektar ormanın zarar gördüğü açıklandı. Karaisalı ve Feke yangınları da kontrol altına alındı.

Mersin, Bozyazı: Yangının enerjisi düşürüldü

Mersin’in Bozyazı ilçesi Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisinde muz seralarının üst kesimindeki ormanlık alanda çıkan yangın gün boyunca devam etti. OGM akşam saatlerinde yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.

Bozyazı’daki çalışmalara iki uçak, beş helikopter, 66 kara aracı ve 230 personel katıldı. Kontrol altına alma çalışmaları akşam saatlerinden itibaren sürüyordu.

Kayseri, Yahyalı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesindeki yangın ise OGM’nin sabah yaptığı açıklamaya göre kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Üç günde 177 yangın

Orman Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre, 1-8 Eylül arasında Türkiye genelinde 406 yangın meydana geldi. Bunların 146’sı doğrudan ormanlık alanlarda, 260’ı ise orman dışı alanlarda başladı.

Yangınların önemli bölümü son üç günde yoğunlaştı: 6-8 Eylül arasında 63 orman ve 114 orman dışı alan yangını olmak üzere toplam 177 yangın çıktı. Başka bir ifadeyle, eylülün ilk sekiz günündeki tüm yangınların yaklaşık yüzde 44’ü yalnızca son üç günde meydana geldi.

Yangınların çıkış nedeni henüz belirsiz

Aksu, Serik ve Kozan’daki yangınların büyümesinde kuvvetli rüzgârın belirleyici olduğu sahadan gelen açıklamalarda ortak biçimde görülüyor. Ancak mevcut resmi açıklamalarda yangınların çıkış nedenleri henüz kesinleştirilmiş değil; dolayısıyla birbirleriyle bağlantılı olduklarına ya da ortak bir nedenden çıktıklarına ilişkin bir veri yok.

8 Eylül gecesi itibarıyla kritik üç alan: Aksu-Kepez, Kumluca ve Kozan. Bu üç bölgede yangın henüz kontrol altına alınmış değil ve hava araçlarının yeniden devreye girmesi için sabahın ilk ışıkları bekleniyor.

(AEK)