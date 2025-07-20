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Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2025 11:12
 ~ Son Güncelleme: 20 Temmuz 2025 11:14
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Üç büyükşehirde 45 binden fazla çocuk yoksulluk nedeniyle devlet desteğinde

Verilere göre, İstanbul'da 32 bin 526 çocuk SED kapsamına alınırken, İzmir'de bu sayı 6 bin 776 oldu. Başkent Ankara'da ise destek alan çocuk sayısı 6 bin 381 olarak kaydedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Üç büyükşehirde 45 binden fazla çocuk yoksulluk nedeniyle devlet desteğinde

Türkiye'de 2025 yılı itibarıyla sosyal yardıma başvuran hane sayısı 4 milyonu aşarken, ekonomik zorluklardan en çok etkilenen kesimlerden biri de çocuklar oldu.

BirGün gazetesinin haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü "Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)" programının verileri, özellikle büyükşehirlerde yaşanan yoksulluğun boyutunu gözler önüne serdi. Ankara, İstanbul ve İzmir'de temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve devlet desteği alan çocukların sayısı toplamda 45 bin 683'e ulaştı.

Verilere göre, İstanbul'da 32 bin 526 çocuk SED kapsamına alınırken, İzmir'de bu sayı 6 bin 776 oldu. Başkent Ankara'da ise destek alan çocuk sayısı 6 bin 381 olarak kaydedildi.

SED programı, ekonomik yetersizlikler nedeniyle çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere maddi destek sağlamayı amaçlıyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
çocuk yoksulluğu yoksulluk
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